Fortaleza vacina mais de 18 mil idosos neste domingo (28) e bate novo recorde

Ao todo, 18.377 idosos foram vacinados contra a Covid-19 somente neste domingo (28) em Fortaleza, segundo informações do prefeito Sarto Nogueira. O número é o novo recorde de imunização na Capital, que chegou a vacinar mais de 16 mil idosos na última quinta (25).

"Somente hoje, 18.377 pessoas com 68 anos ou mais receberam a dose em diversos bairros da cidade", comentou Sarto em publicação no Twitter. Além disso, o balanço geral é de 33.293 idosos foram vacinados neste fim de semana.

Foto: reprodução/Twitter

O número foi alcançado com a abertura de 43 postos de saúde e três policlínicas, também na última quinta (25) e na sexta (26), além dos outros oito pontos de vacinação já delimitados anteriormente na capital cearense.

Postos no fim de semana

Entretanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os postos e as policlínicas só integraram a campanha de vacinação neste fim de semana específico, no sábado (27) e no domingo (28).

"Esse é o resultado de uma bela força-tarefa, que nos orgulha e confirma a vacina como a melhor estratégia para se construir um tempo melhor!", completou o prefeito da cidade.

Nesta segunda (29), como confirmado também em publicação, o público de pessoas a partir dos 68 anos continuará sendo vacinado nos locais de imunização. A lista, inclusive, já foi divulgada pela Prefeitura de Fortaleza.

Em paralelo, pessoas de 69 a 74 anos também continuam sendo vacinadas no município.