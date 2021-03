75% dos municípios cearenses possuem mais pessoas vacinadas do que casos positivos de Covid-19

Dos 184 municípios cearenses, 138 já possuem mais pessoas vacinadas contra a Covid-19 do que casos confirmados da doença, conforme informou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Dessas cidades, 47 possuem o dobro ou mais da população vacinada com a primeira dose, em relação ao número de diagnósticos positivos.

Os números apontam para que o Ceará atinja a "imunidade de rebanho", isto é, quando cerca de 70% de uma população se torna imune a uma doença, reduzindo a propagação do vírus.

"Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de vacinação, ai sim, a gente fala em imunidade de rebanho. Quando a gente tiver cerca de 70% das pessoas imunizadas, nós vamos ta protegendo e dificultando a infecção dos outros 30%", afirmou a Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida.

O Estado já vacinou 860.347 cearenses desde o início da campanha, de acordo com o Vacinômetro. Do total, 653.713 receberam a primeira dose e 206.634 tomaram a segunda dose.

A meta é vacinar 2,5 milhões de pessoas com mais de 18 anos durante a campanha. A plataforma da Saúde Digital, da Sesa, já possui cerca de 1,25 milhão de cearenses cadastrados, de acordo com a secretária executiva.

"É só assim que a gente vai conseguir barrar a transmissão da Covid junto com o distanciamento social, junto com o uso de máscara, para que a gente possa mais rápido possível retomar a economia no Estado do Ceará", completou.

O Ceará registra 13.580 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. São 524.428 casos confirmados e 78.248 suspeitos. A taxa de letalidade é de 2,6.