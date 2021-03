Vacinação em idosos a partir de 68 anos continua nesta segunda-feira (29); veja lista

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza continua nesta segunda-feira (29) para idosos a partir de 68 anos. Confira abaixo a lista das pessoas agendadas para o dia.

Veja a lista de idosos agendados para a segunda-feira (29)

Em paralelo, pessoas de 69 a 74 anos também continuam sendo vacinadas. A segunda fase da campanha começou na Capital na última segunda-feira (22) e está sendo feita de forma gradual.

Os idosos agendados receberão mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações. Para evitar transtornos e aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) frisa que os idosos compareçam ao seu local de vacinação somente no horário marcado.

A aplicação dos imunizantes segue em quatro centros de vacinação em formato drive-thru (Shopping RioMar Kennedy, RioMar Papicu, Arena Castelão e Centro de Eventos), além das salas de acolhimento nos Cucas da Barra do Ceará, do José Walter, do Mondubim e do Jangurussu.

Documentos necessários para se vacinar

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose serão disponibilizadas no próprio cartão de vacinação.

Cadastro

Vacinados fizeram cadastro na plataforma Saúde Digital, que está disponível para a população desde o início do mês de março. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), inclusive, prorrogou o prazo do Cadastro Estadual de Vacinação até dia 11 de abril. Anteriormente, a data prevista para o fim das inscrições na ferramenta seria neste sábado (27).

Próximo à data da vacinação, a confirmação do agendamento será enviada, via e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde o idoso deve comparecer.

Além disso, diariamente é disponibilizada a lista nominal dos idosos que serão vacinados no site da Prefeitura.