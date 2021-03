Fortaleza tem tendência de alta de mortes por Covid-19, indica boletim municipal

O crescimento da incidência de casos de Covid-19 em Fortaleza "pode estar perdendo força", segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na noite desta sexta-feira (26). O documento indica, porém, que, em contrapartida, o Município vive uma "tendência de incremento de mortes a cada 24 horas".

Isso acontece devido à quantidade de "pacientes em leitos de observação e hospitalizados, pressionando a rede assistencial" na Capital, informa o boletim.

Nesta segunda onda da pandemia, o aumento de casos, cita a secretaria, começou em Fortaleza em outubro de 2020.

"A média diária de óbitos em março já se aproxima de 40 mortes", diz o documento. O número "está em rápida progressão, com aumento de 400% se comparamos a medida de março (38,2 óbitos) com a de janeiro (7,6 óbitos)", diz a SMS.

Mesmo tratando de períodos diferentes, a tendência do Município se assemelha à indicada em boletim estadual divulgado também nesta sexta pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Fortaleza está em lockdown desde o último dia 4 e, com a prorrogação da medida em todo o Estado, anunciada pelo governador Camilo Santana nesta sexta, completará um mês em isolamento rígido no próximo dia 4 de abril. O impacto dessas medidas sobre os indicadores de mortalidade, porém, no atual cenário epidemiológico, "tende a ser mais tardio", conforme a SMS.

Faixa etária

O boletim semanal de Fortaleza mostra ainda que "a tendência observada em fevereiro se acentua em março com redução proporcional de casos entre jovens de 20-39 anos". Essa faixa etária agora representa 39% dos casos confirmados de Covid-19 na Capital. Houve um "discreto aumento" nas faixas etárias de 40 a 59 anos (34%) e no grupo de 60 a 79 anos (16%).

Positividade de testes

A proporção de positividade dos testes do tipo RT-PCR feitos na rede pública de Fortaleza foi de 45,5% na última semana. No boletim anterior, do dia 12, o percentual era de 38,3%.