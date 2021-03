Feriado de Sexta-feira Santa; saiba o que abre e o que fecha no Ceará

O feriado de Páscoa tem início neste dia 2 de abril, Sexta-feira Santa. Em meio a segunda onda da pandemia da Covid-19, o Ceará passa a data em regime de lockdown. O funcionamento do comércio, instituições e órgãos públicos já havia sido alterado pelo decreto estadual de isolamento social rígido, mas, com o feriado, a operação de outros estabelecimentos podem sofrer alterações.

Paixão de Cristo

Neste dia 2 de abril, feriado conhecido como Sexta-feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão, é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e a sua morte na Cruz. A data acontece sempre na sexta-feira que antecede o Domingo de Páscoa, que o sexto dia da Semana Santa no cristianismo ocidental e o sétimo no cristianismo oriental.

A data também é um dos quatro feriados prolongados – que acontecem próximos ao um fim de semana – do ano de 2021. A próxima e última oportunidade para emendar três dias de folga neste ano acontece no segundo semestre, em 15 de novembro – quando é comemorado a Proclamação da República – que acontecerá em uma segunda-feira.

O que funciona no feriado

O decreto estadual que estabeleceu isolamento social rígido no Estado, e que segue em vigor até o dia 4 de abril, instituiu que devem permanecer fechados, também no feriado, serviços e atividades considerados não essenciais.

Lojas de ruas, shoppings, bares e restaurantes não podem atender ao público de forma presencial. Escolas e universidades não terão aula presencial.

Confira o que abre e o que fecha na Sexta-feira Santa no Ceará.

Supermercados

A orientação da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) é de que os supermercados do Estado funcionem normalmente na data.

Farmácias

As farmácias e as drogarias têm ponto facultativo, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

O estabelecimento que escolher abrir deve entrar em acordo com os funcionários e operar em esquema de plantão, informou o presidente do sindicato, Antônio Félix.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Ceará informou que a data está inserida no calendário de feriados das instituições, então as agências bancárias do estado não vão funcionar na sexta-feira.

Na quinta-feira (1º) o funcionamento será mantido normalmente nos estabelecimentos, segundo a organização.

Lotéricas

As lotéricas abrem normalmente na quinta-feira, mas fecham na sexta-feira, de acordo com o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce).

Postos de combustíveis

Os estabelecimentos vão funcionar normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Órgãos estaduais

Os servidores de órgãos e entidades da administração pública do Governo do Ceará terão ponto facultativo no expediente da próxima quinta-feira, conforme decreto assinado, nesta terça-feira (30), pelo governador Camilo Santana (PT). A sexta-feira é considerada feriado para a categoria.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que montou um esquema de atendimento para o feriado. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante a data. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Na área de atendimento ao cliente, a Central de Relacionamento funcionará 24h por dia, por meio do telefone 0800.285.0196, oferecendo todos os serviços da companhia.

As lojas de atendimento estarão fechadas nas cidades de Fortaleza, Barbalha, Canindé, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral e Tianguá.

Os clientes também podem entrar em contato através do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena irá atender, ingressando serviços como Falta de Energia, Consulta de débitos, Envio de 2ª via da conta e respondendo às perguntas mais frequentes.