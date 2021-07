Doses da Sputnik V irão para Limoeiro do Norte e outras cidades do CE para finalizar vacinação

O primeiro lote de doses da vacina russa Sputnik V será enviado à Limoeiro do Norte e para outras cidades cearenses, com o objetivo de completar a imunização da população adulta, segundo informou Dr. Cabeto, secretário da Saúde do Estado do Ceará. Na manhã desta terça-feira (13), o titular da pasta apontou que os detalhes finais para distribuição serão acertados com o Ministério da Saúde.

"Hoje à tarde nós pretendemos finalizar isso e um dos municípios, inicialmente, é Limoeiro do Norte. Vamos recalcular, já que cada semana muda, o número de pessoas necessárias para vacinar 100% da população adulta desse município", declarou o secretário. Segundo ele, após essa estratégia, a cidade passará por estudo de efetividade.

Além de Limoeiro, as demais inclusas no lote com cerca de 190 mil doses previstas, também serão encaminhadas a outros municípios que estão próximos de finalizar a vacinação nos moradores até 18 anos. "Acredito que devam ser outros quatro municípios, um em cada região do Ceará", reforçou Dr. Cabeto.

A projeção, até o momento, é de que as doses aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sejam enviadas até a próxima semana.

Definição de estratégia

Os últimos detalhes para a distribuição das doses da vacina Sputnik V aos estados brasileiros devem ser acertados junto do Ministério da Saúde ainda nesta terça-feira (13). Cabeto apontou que os detalhes finais envolvem quantitativo e outros dados técnicos.

“Vamos agora participar de uma discussão com o ministério para falar da logística, a questão das bulas, etiquetas das vasilhas, da distribuição e do segmento do ministério através do Plano Nacional de Imunização”, declarou. Em publicação nas redes sociais, Camilo Santana já havia comunicado reunião com o ministro Marcelo Queiroga.

Nesse sentido, o responsável pela Sesa voltou a afirmar a expectativa do governo em relação à continuidade na aplicação das doses adquiridas pelo Consórcio Nordeste.

“Pretendemos aplicar tudo imediatamente e, segundo o Fundo Russo, seguir um calendário em um curto espaço de tempo para alcançar esse total de 5 milhões e 200 mil doses previstas até o momento”, finalizou.