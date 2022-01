Cuidados contra escorpiões devem aumentar nesta época do ano, alerta Sesa; veja como se proteger

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) alerta sobre os cuidados necessários para evitar acidentes com escorpiões no Estado, que devem ser ampliados nesta época do ano, em razão do clima quente e chuvoso. Isso porque, neste período, os animais costumam buscar lugares secos para se proteger, como as residências.

No ano passado, 287 acidentes com escorpiões foram registrados no Ceará. Ivan Luís de Almeida, assessor técnico do Programa de Acidentes com Animais Peçonhentos da Sesa, explica que os escorpiões vivem na rede elétrica ou de esgoto e, com as chuvas, buscam novos abrigos.

“O aumento de acidentes envolvendo os animais neste período está diretamente ligado à necessidade de buscar locais secos para se proteger. Vão em busca de locais seguros para eles”, diz ele.

Segundo Almeida, o acesso dos escorpiões aos imóveis geralmente ocorre pela rede de esgoto, onde os animais encontram seu principal alimento, as baratas.

Prevenção

Por isso, vedar os ralos do banheiro é uma das formas simples de se prevenir acidentes, segundo o assessor técnico.“Devem ser colocadas nos ralos dos banheiros, cozinha e lavanderia telas de proteção ou optar por ralos que abrem e fecham”, indica.

Instalar redes de proteção nas frestas das portas e utilizar protetor nas tomadas, além de tampar possíveis buracos em paredes e pisos, também são orientações válidas.

Outro ponto abordado por Ivan Luís de Almeida é sobre a higienização da casa, para evitar que os escorpiões sejam atraídos pela sujeira. “Os animais costumam buscar comida à noite, por isso, quintais devem ser mantidos limpos, sem acúmulo de entulhos; o lixo não deve ser acumulado e precisa ser bem armazenado; gramas e gramados devem estar aparados e a limpeza de vasilhas de alimentos dos animais também deve ser feita regularmente”, reforça.

Foto: Divulgação Sesa

Ainda conforme o assessor técnico, também é importante conferir roupas e sapatos antes de vestir, assim como armários e locais pequenos, que podem servir de esconderijo. "Importante sempre averiguar a cama e lençóis antes de deitar, bem como evitar deixar a cama encostada na parede”, afirma.

O que fazer em caso de acidente

Em caso de picada por escorpião, a indicação da Secretaria da Saúde é lavar o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde mais próxima.

“A pessoa não deve cortar, furar, apertar ou fazer uso de qualquer outro produto”, enfatiza Almeida. Os maiores riscos dos acidentes, segundo o profissional, são para crianças de zero a 12 anos e idosos a partir de 60 anos.