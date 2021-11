Confira movimentação em cemitérios do Ceará neste Dia de Finados

Cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana amanheceram com um fluxo regular de visitantes nesta terça-feira (2), Dia de Finados, quando são esperadas homenagens e celebrações ecumênicas em intenção aos falecidos.

A presença de público nos equipamentos já é superior ao mesmo período de 2020, que teve baixa adesão por causa da alta concentração de casos, mortes e internações por Covid-19.

Embora o atual cenário epidemiológico esteja mais favorável em virtude da vacinação contra a doença pandêmica, os cemitérios continuam exigindo o cumprimento de medidas sanitárias, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Legenda: Maior cemitério público de Fortaleza, Bom Jardim teve pouca movimentação no início desta manhã Foto: Halisson Ferreira

Jardim do Éden

No Jardim do Éden, na Pacatuba, parentes e amigos de falecidos começaram a chegar já nas primeiras horas da manhã. Um culto evangélico foi marcado para as 9h. A missa para os católicos às 10h.

Segundo diretor-geral do grupo Jardim do Éden, Adriano Bitu, o cemitério apresenta maior movimentação em relação ao último Dia dos Pais e Dia das Mães, que também costumam reunir muitos visitantes, e ao Dia de Finados do ano passado.

"Desde sexta-feira (29), a gente tem uma movimentação aqui. Acredito que em função do feriado prolongado a gente terá uma visitação mais distribuída ao longo do dia de hoje", afirma.

Legenda: Tereza foi com a família visitar o túmulo da mãe e do irmão no Jardim Metropolitano Foto: Kilvia Muniz

Jardim Metropolitano

A saudade e as lembranças da mãe e do irmão, levaram a professora Tereza Torres, de 56 anos, ao cemitério Jardim Metropolitana, no Eusébio, neste 2 de novembro. Ela conta que com a desaceleração da pandemia, irá retomar as visitas regulares ao jazigo dos parentes, hábito semanal antes da crise sanitária.

"Desde que a minha mãe faleceu, em 2017, a gente ficou vindo por uns dois anos ou mais todo sábado ou todo domingo. Quando veio a pandemia, a gente teve que parar. Meu irmão faleceu no período. Agora que as coisas estão mais tranquilas estou decidida a voltar a este hábito porque é um local tranquilo", garante.

Nas proximidades do equipamento, às margens da BR-020, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) realiza ações educativas e de ordenamento do trânsito para evitar acidentes envolvendo os visitantes.

"Nosso objetivo é garantir a segurança das pessoas que estão vindo aqui, evitar congestionamentos, filas duplas, acidentes e dar mais conforto para quem está vindo visitar os seus familiares", explica o inspetor da PRF, Pedro Matias, que pede "tranquilidade e respeito às leis de trânsito. Não precisa ter pressa".