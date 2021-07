Confira espaços de lazer ao ar livre para ir com crianças durante as férias em Fortaleza

Com o início do período de férias em Fortaleza, confira espaços de lazer da cidade para ir com os filhos, mantendo o respeito às medidas de segurança sanitária do novo coronavírus. Praças, parques, calçadões e barracas de praia são algumas das opções para realizar atividades ao ar livre com crianças e adolescentes.

Nesses espaços, o uso de máscara de proteção segue sendo obrigatório mesmo para aqueles que já foram contemplados com a vacinação no Ceará. O respeito ao distanciamento social, assim como a não aglomeração devem ser mantidos.

Parque do Cocó

Legenda: As máscaras devem seguir sendo utilizadas da maneira correta no interior do parque, segundo o gestor Paulo Lyra Foto: Thiago Gadelha

A área comum do Parque Estadual do Cocó é aberta das 5h30 às 22h durante a semana, mas a trilha tem horário de funcionamento das 5h30 às 17h30, tanto na Avenida Padre Antônio Tomás, quanto na sede Adahil Barreto, no bairro Dionísio Torres. Às segundas-feiras, as trilhas são fechadas para manutenção.

Paulo Lyra Gestor do Parque Estadual do Cocó Quaisquer atividades que geram aglomerações estão proibidas conforme o presente decreto, como grandes piqueniques coletivos, celebrações religiosas e aniversários.

O gestor aponta que os piqueniques só são permitidos com um núcleo reduzido de pessoas, preferencialmente de uma mesma família. Dessa forma, buscam evitar a possibilidade de contaminação pela Covid-19.

O uso dos parquinhos infantis, assim como o complexo poliesportivo está liberado. Com isso, as crianças e jovens podem usufruir dos brinquedos, da areninha, quadra de futsal e também de vôlei.

O tráfego de bicicletas na trilha é permitido ao longo de toda a semana, com exceção ao domingo de manhã, período em que há maior fluxo de visitantes. No entanto, a presença de cães no interior da trilha é proibida de acordo com a legislação federal e o regulamento do Parque.

Calçadão da Beira-Mar

Legenda: Após reforma, Beira-Mar de Fortaleza ganha mais espaço de lazer para família fazer caminhada, passeios de bicicleta ou de skate Foto: Gustavo Pellizzon

O calçadão da Beira-Mar também é uma outra opção para levar as crianças durante o período de férias. No local, é possível fazer caminhadas, piqueniques na areia com vista para o mar, alugar patinetes, pedalinhos, jogar bola e outras atividades.

Conforme o decreto estadual, é necessário respeitar o distanciamento social e não realizar qualquer tipo de aglomeração. Além disso, o uso de máscara também é exigido no espaço público, ainda que a pessoa já tenha sido vacinada.

Parquinho recreativo em praças

Legenda: O uso de espaços públicos e privados foi liberado por decreto estadual em junho, incluindo quadras e campos Foto: Divulgação/Governo do Ceará

Seguindo a mesma perspectiva das atividades da orla de Fortaleza, os bairros que apresentam equipamentos recreativos ou esportivos em praças também estão liberados, como areninhas, quadras, balanços e outros parques recreativos.

Na Aldeota, a Praça Luíza Távora conta com amplo espaço arborizado com pista de skate e playground para as crianças poderem brincar. Outros bairros de Fortaleza também contam com equipamentos lúdicos, como o Vicente Pinzón, a Parquelândia e a Barra do Ceará.

Barracas de Praia

Legenda: Apesar das barracas de praia estarem liberadas, ainda não é permitido o funcionamento de piscinas e parques aquáticos dos locais Foto: Natinho Rodrigues

A liberação das barracas de praia estão liberadas desde maio deste ano. Conforme o decreto estadual, barracas de praia podem funcionar exclusivamente para a atividade de restaurantes, seguindo as regras previstas para o setor.

No entanto, as piscinas e parques aquáticos dos estabelecimentos seguem proibidos, não podendo ser utilizados pelos clientes, ainda de acordo com o decreto.

