Novo decreto libera uso de areninhas e quadras, mas proíbe uso de piscinas

O uso de espaços públicos e privados foi liberado pelo novo decreto que entrará em vigor nesta segunda-feira (14), no Ceará. Com isso, a população pode usar academias e areninhas, por exemplo. Nos espaços privados, o uso de quadras e campos está autorizado, mas ainda seguem as restrições para utilização de piscinas e restaurantes no entorno de piscinas.

“Estão autorizados o uso agendado de academia, a prática de atividades físicas e esportivas individuais, o uso de quadras e campos para esportes individuais e coletivos, permanecendo proibido o uso de piscinas, bem como o serviço de restaurantes nas áreas de piscinas”, determina o Governo do Estado.

Novas regras

O novo decreto, anunciado no último sábado (12) pelo governador Camilo Santana (PT), autoriza ainda a ampliação do horário de funcionamento e a capacidade de atendimento das academias, que poderão abrir até as 22h e receber 40% do público.

A flexibilização, no entanto, não se aplica para a região do Cariri, onde há preocupação com o número de infectados pela Covid-19.

O Governo do Estado também liberou o retorno das aulas presenciais do ensino médio de escolas públicas e privadas, além da abertura de bibliotecas, museus e cinemas.

O uso de templos religiosos também foi flexibilizando, passando a agora a funcionar com 50% da capacidade presencial do público.