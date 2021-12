Cinema demite funcionário em Fortaleza por dispensar passaporte da vacinação

A rede de cinemas UCI demitiu um funcionário em Fortaleza após um advogado relatar ter sido dispensado da apresentação do passaporte da vacinação ao entrar com os filhos em uma sessão — o que é exigido por lei no Ceará. O fato foi publicado no Twitter, no sábado (18).

O advogado Glaydson Lima fez uma série de tweets relatando o ocorrido. Segundo ele, o funcionário não quis ver o passaporte da vacinação exigido por decreto estadual e ainda desabafou sobre as práticas do governo estadual.

"Atendente soltou um 'enquanto o governador for ladrão eu não vou pedir passaporte de vacinação' e deixou eu e meus filhos entrar (e todos os outros). Absurdo!", disse o advogado no Twitter.

Glaydson ainda relatou na rede social que evitou conflito por conta dos filhos. "Costumo criar barraco com isso, mas meus filhos vão passar um tempo distante, então segurei a confusão".

Após a postagem do advogado, a rede UCI realizou o desligamento do funcionário da empresa.

"Averiguamos o caso e assim que tivemos ciência do ocorrido, o funcionário foi desligado e não faz mais parte do quadro da empresa. Pedimos desculpas ao cliente que presenciou o fato e afirmamos que não é algo usual nos nossos cinemas", declarou a rede de cinemas em nota.

Cumprimento de leis

Ainda em comunicado, a empresa destacou que cumpre as medidas sanitárias exigidas pelo poder público. "A Rede UCI age de acordo com as regras sanitárias vigentes na cidade de Fortaleza e segue à risca os protocolos de segurança determinados, como a obrigatoriedade do passaporte da vacina para o ingresso nos cinemas".

Desde o dia 15 de novembro, o passaporte de vacina — comprovante de vacinação — é obrigatório em todo o estado do Ceará. Assinado pelo governador Camilo Santana, a legislação determina que estabelecimentos como bares e restaurantes, e eventos no geral cobrem o comprovante de imunização na entrada.