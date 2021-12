87% dos cearenses são a favor da exigência do passaporte de vacinação em bares e restaurantes

A maioria dos cearenses aprova a obrigatoriedade da apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19 para a entrada em bares e restaurantes do Estado.

Pesquisa encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus, entre os dias 4 e 11 de dezembro, revela que 87% dos cearenses se declaram a favor da exigência.

O número está 14 pontos percentuais acima dos 73% registrados em pesquisa feita há um mês, a partir de 1.000 entrevistas.

A apresentação do chamado 'passaporte de vacina' passou a ser obrigatória em bares, restaurantes e eventos do Ceará, desde o último dia 15 de novembro.

A partir do próximo dia 20 de dezembro, inclusive, a apresentação do documento também passará a ser obrigatória nos estabelecimentos públicos do Estado.

Nesse levantamento mais recente, o Instituto Opnus realizou 2.200 entrevistas presenciais domiciliares, com moradores de 101 municípios cearenses, com 16 anos ou mais.

A margem de erro, segundo o instituto, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos para os resultados totais da amostra, com um Intervalo de Confiança de 95%.

Além de avaliar a opinião da população sobre a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação, o levantamento também abordou sobre a proibição ou não de grandes festas de Réveillon e de Carnaval em 2022 no Estado.

Legenda: Maioria do público a favor da exigência de vacinação no Ceará é do sexo feminino Foto: Thiago Gadelha

Perfil dos entrevistados

A maioria dos entrevistados pelo Opnus são pessoas do sexo feminino (52%), na faixa etária dos 25 aos 34 anos (24%) e renda familiar de até um salário mínimo (49%). Praticamente todos declararam ter ensino fundamental (42%) ou médio (42%).

Sobre a obrigatoriedade da vacinação para entrada em bares e restaurantes, especificamente, a maioria do público a favor (87%) é do sexo feminino (90%), nas faixas etárias dos 16 aos 24 anos (89%) e dos 60 anos ou mais (89%), com residência no interior (88%) do Estado.

Já dentre os 12% dos entrevistados que se declararam contra a exigência, a maioria é do sexo masculino (16%), na faixa etária dos 25 aos 34 anos, moradores de Fortaleza.

Como comprovar que está vacinado?

Nas cidades nas quais o passaporte de vacinação foi adotado, em geral, as gestões usam, além do cartão de vacinação físico emitido no ato da aplicação, algum aplicativo para que seja produzido o comprovante digital.

No Ceará, além do cartão impresso, é possível, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), confirmar que está vacinado no sistema Conecte SUS do Ministério da Saúde. Em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) indica que a população pode emitir o comprovante da vacina no VacineJá e no App Mais Saúde Fortaleza (disponível para android e IOS).

Passo a passo para Cartão Digital de Vacinação Covid-19 em Fortaleza

Acesse o site https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/ Clique na opção "Consultar Cadastro”, no canto superior esquerdo Identifique-se preenchendo: CPF , data de nascimento e confirmação de segurança Clique em consultar Na parte inferior da tela clique em: Gerar comprovante de Vacinação Preencha os dados solicitados: Nome da mãe e confirmação de segurança Clique em consultar.