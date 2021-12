Fortaleza terá mutirão da dose de reforço para quem foi vacinado com a D2 há cinco meses

Fortaleza terá mutirão para a aplicação do reforço de vacinas contra a Covid-19 (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer) para pessoas que tomaram a segunda dose (D2) há cinco meses. Não haverá necessidade de agendamento. A ação ocorrerá entre os próximos dias 13 e 15 de dezembro, no Centro de Eventos, as 9 às 17 horas.

Quem pode participar do mutirão



Poderão atualizar a dose de reforço pessoas a partir de 18 anos que receberam a D2 até dia 12 de julho. Ou seja, que atingiram cinco meses desde a última aplicação, mesmo que não tenham sido convocados anteriormente.

O cidadão que perdeu o agendamento da dose de reforço também pode participar do mutirão.



Quem não pode participar do mutirão



O público que recebeu a dose única da marca Janssen não deve participar do evento. Segundo a prefeitura, Fortaleza seguirá com a recomendação do Ministério da Saúde (MS) de aplicar uma segunda dose da mesma marca antes do reforço.

Com isso, Fortaleza aguarda o envio de novos lotes deste fabricante para dar continuidade ao esquema vacinal do público contemplado.



Repescagem no fim de semana (11 e 12 de dezembro)



Neste sábado e domingo (11 e 12/12), Fortaleza realiza repescagem para a população que perdeu os agendamentos da segunda (D2) e da dose de reforço e para pessoas que chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação. O atendimento será das 9h às 17 horas. Veja como será:



1ª Dose



A aplicação da primeira dose estará disponível para pessoas de 12 a 60 anos, cadastradas há mais de 24h no Saúde Digital, além de gestantes de puérperas. A vacinação deste público será nos shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza, das das 9h às 17 horas.



2ª dose



Também haverá segunda dose (D2) para pessoas que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. O atendimento ocorrerá nos Shopping Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, das 9h às 17 horas.



Dose de reforço



Já a dose de reforço estará disponível para idosos e população em geral no Centro de Eventos (drive), Shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Iguatemi.

Trabalhadores de saúde e imunossuprimidos deverão ir somente ao Centro de Eventos (drive), Shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi.