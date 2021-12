Dose de reforço da Janssen começa a ser aplicada no Ceará nesta segunda (13)

Com a chegada de lote com 20.800 doses da vacina da Janssen ao Ceará nesta semana, a dose de reforço do imunizante começar a ser aplicada a partir desta segunda-feira (13). A informação é da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O lote começou a ser distribuído aos municípios nesta sexta (10). A dose de reforço do imunizante será aplicada em pessoas a partir de 18 anos que receberam a dose única entre dois e cinco meses atrás.

De acordo com orientação do Ministério da Saúde por meio de nota técnica, a administração da segunda dose deverá ser no período entre dois e cinco meses após a primeira dose.

Também de acordo com a nota técnica, mulheres que tomaram o imunobiológico e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas, deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer.

Mutirão em Fortaleza

Em Fortaleza, a Prefeitura informou que as pessoas à espera do reforço da Janssen não devem participar do mutirão de vacinação que acontecerá na próxima semana.

Poderão atualizar a dose de reforço pessoas a partir de 18 anos que receberam a D2 até dia 12 de julho. Ou seja, que atingiram cinco meses desde a última aplicação, mesmo que não tenham sido convocados anteriormente.

O cidadão que perdeu o agendamento da dose de reforço também pode participar do mutirão.

Intervalo de quatro meses

Na última terça-feira (7), a Sesa informou que a população com idade a partir de 18 anos que completou o esquema vacinal (duas doses) com CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer deve receber necessariamente a dose de reforço deste último imunizante.

Os municípios cearenses podem antecipar o intervalo entre a segunda e a terceira doses de cinco para quatro meses, conforme foi pactuado durante a 8ª reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).

De acordo com a secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Sesa, Ricristhi Gonçalves, "a decisão é importante nesse momento em que vivemos um cenário que, possivelmente, a variante Ômicron possa ser detectada no Ceará, além de outras variantes".

Segundo Ricristhi, com a proximidade das festas de fim de ano, faz-se necessário também o reforço na imunidade de pessoas que tomaram a segunda dose há mais tempo. "É fundamental que as pessoas compareçam ao agendamento da terceira dose", ressalta.