Cientistas criam máscara que brilha em contato com o coronavírus

Pesquisadores japoneses criaram uma máscara capaz de detectar a presença do coronavírus. Isso porque o item de proteção brilha sob a luz ultravioleta quanto entra em contato com o SARS-CoV-2. As informações são do portal Metropóles.

O material foi criado usando anticorpos de avestruz, que foram escolhidos para o estudo por terem grande resistência ao vírus. Os voluntários dos testes usaram as máscaras por oito horas. Os cientistas retiraram o filtro e passaram um spray com o produto que reage à luz violeta caso o vírus estivesse presente.

Os itens de proteção utilizados por pacientes que estavam com Covid-19 mostraram a presença do vírus nas regiões do nariz e da boca. Os cientistas ainda pretendem desenvolver máscaras que brilhem automaticamente ou com o uso de luz de LED comum, sem necessidade da luz ultravioleta.

O professor Yushiro Tsukamoto, um dos cientistas da Kyoto Prefectural University responsável pela pesquisa, conta que as máscaras funcionam tão bem que ele descobriu que estava com Covid-19 ao testar um dos protótipos: o item brilhou e, em seguida, o diagnóstico foi confirmado por meio de um exame.