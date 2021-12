Máscara PFF2 protege quase 100% contra a Covid-19, diz pesquisa alemã

O distanciamento físico não é o suficiente para evitar a contaminação pela Covid-19. Segundo pesquisadores do Instituto Max Planck de Dinâmica e Auto-Organização, na Alemanha, o risco de infecção ainda é de quase 100% entre pessoas a 3 metros de distância, mas pode ser reduzido quase 100% para aquelas que utilizam a máscara tipo PFF2.

Esse modelo fornece 75 vezes mais proteção. O tempo para a contaminação de pessoas não vacinadas e sem máscara é de cerca de cinco minutos, incluindo a distância mais curta.

O estudo ainda mostra que as demais máscaras protegem bastante quando estão bem ajustadas.

“Concluímos que o uso de máscaras adequadas na comunidade oferece excelente proteção para os outros e para si mesmo”, diz o artigo (em inglês).

Quando duas pessoas, sendo uma infectada, usam a PFF2, o risco de contágio após 20 minutos de contato dificilmente será maior que um para mil. Se a máscara utilizada for a cirúrgica convencional e estiver bem ajustada, o risco de transmissão é de 10%.

Utilização da máscara

Segundo o estudo, as máscaras que não se ajustam firmemente nas laterais geram o vazamento, especialmente, nas narinas, mas também nas bochechas. No entanto, mesmo máscaras que não estão perfeitamente ajustadas reduzem significativamente o risco de infecção.

"É por isso que é tão importante que as pessoas usem uma máscara durante a pandemia", disse o pesquisador Gholamhossein Bagheri.

O cientista Eberhard Bodenschatz acrescenta: "Nossos resultados mostram mais uma vez que o uso de máscaras nas escolas e também, em geral, é uma ideia muito boa", frisou.

Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste