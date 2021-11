Pfizer e BioNTech dizem que vacina contra a Covid-19 é 100% eficaz a longo prazo em adolescentes

As farmacêuticas Pfizer e a BioNTech informaram, nesta segunda-feira (22), que a sua vacina contra a Covid-19 permanece "100%" eficaz em pessoas de 12 a 15 anos mais de quatro meses após a segunda dose (D2).

As empresas divulgaram informações atualizadas sobre seu ensaio clínico nesta segunda-feira (22), com base em mais de 2.200 adolescentes.

Atualmente, o imunizante possui atualmente uma autorização de uso emergencial para pessoas de 12 anos, em vigor desde maio nos Estados Unidos. No Brasil, desde junho último, essa é única vacina autorizada para essa faixa etária.

Estudo

Os participantes foram avaliados por pelo menos quatro meses após a segunda injeção: entre os adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de Covid-19 e nenhum no grupo vacinado. Ou seja, foi 100% eficaz contra os casos sintomáticos da doença.

Os dados foram coletados entre novembro de 2020 e setembro de 2021, disse a Pfizer em seu comunicado.

Além disso, "nenhuma preocupação séria de segurança foi observada entre os indivíduos com pelo menos seis meses de acompanhamento", acrescentou a gigante farmacêutica.

Eficácia e segurança

As vacinas de RNA mensageiro Pfizer e Moderna têm sido associadas a um risco aumentado de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, principalmente em homens jovens. Mas esses casos permanecem raros e os benefícios da vacinação superam esse risco, dizem os especialistas.

"Esses dados adicionais fornecem confiança adicional na eficácia e no perfil de segurança de nossa vacina em adolescentes", disse Albert Bourla, chefe da Pfizer, citado no comunicado.

Os resultados devem servir de base para o pedido de autorização completa da vacina "nos Estados Unidos e no mundo", segundo a empresa, que não divulgou um cronograma.

