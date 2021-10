Agência reguladora norte-americana recomenda dose de reforço da Janssen dois meses após a primeira

A agência reguladora norte-americana (Food and Drug Administration, FDA, pela sigla em inglês) recomendou nesta sexta-feira (15) a aplicação de dose de reforço da vacina Janssen contra a Covid-19. A informação está no G1.

Atualmente, a vacina produzida pela farmacêutica da Johnson & Johnson é administrada uma só vez e, segundo a FDA, está autorizada para aplicação apenas em adultos.

De acordo com a Johnson & Johnson, porém, uma dose extra é capaz de aumentar de 70% para 94% a eficácia da vacina na prevenção de casos moderados e graves da doença.

O comitê científico da FDA que fez a recomendação sugere que a aplicação do reforço seja no mínimo dois meses após a primeira. A recomendação não é definitiva, nem obrigatória.

Diálogo com Anvisa

No último dia 27 de agosto, representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniram com representantes da Johnson & Johnson para discutir a aplicação de doses de reforço do imunizante.

À época, a agência reguladora brasileira solicitou acesso aos estudos realizados sobre a efetividade da proteção extra.