Ceará recebe 20,8 mil doses da Janssen para reforço da vacinação contra a Covid-19

Mais 20,8 mil doses da vacina Janssen, usada contra a Covid-19, devem chegar ao Ceará às 10h55 desta quarta-feira (8), segundo informações do governador Camilo Santana.

A nova remessa da marca Johnson & Johnson será aplicada como dose de reforço na população que já recebeu a D1 e ainda aguardava pelo envio dos imunizantes.

Legenda: Governador anunciou a chegada do novo lote nas redes sociais Foto: Reprodução=

O gestor pontuou ainda que os 184 municípios cearenses aplicaram, juntos, 13.573.280 doses de janeiro até agora. "Seguimos trabalhando firmes para vacinar toda nossa população o mais rápido possível", complementou Camilo.

Imunização em Fortaleza

Ainda nesta quarta-feira, serão atendidos em Fortaleza a população geral, além de idosos e profissionais da saúde com a dose de reforço. Há ainda agendados do público geral para a segunda dose (D2) com os imunizantes CoronaVac e Pfizer.

