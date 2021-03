Chuva em Fortaleza é a maior de 2021; acumulado é de 121,1 mm

A chuva que ocorreu em Fortaleza entre a noite de quinta-feira (25) e a manhã desta sexta-feira (26) é a maior já registrada em 2021. Segundo o balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de 8h40, foram 121,1 mm em 24h na Capital.

O acumulado é o segundo maior do Estado para o período de 7h de quinta (25) e 7h desta sexta-feira (26). A precipitação forte causou alagamentos em ruas e casas de diversos bairros da capital.

Legenda: Rua alagada no Bairro Lagoa Redonda Foto: Reprodução/VC Repórter

A segunda maior chuva da Capital em 2021 foi registrada em 8 de março, com 85 mm registrados no posto Água Fria.

Legenda: Chuva alaga casa no Bairro José Walter Foto: Reprodução/VC Repórter

Maiores chuvas dos últimos 5 anos

A precipitação está entre às dez maiores chuvas da registradas na Capital desde 2016.

15/04/2019 - 148,4 mm (posto Água Fria)

10/05/2018 - 134 mm (posto Água Fria)

02/04/2016 - 132,6 mm (posto Água Fria)

15/03/2020 - 132,3 mm (posto Castelão)

15/03/2020 - 130,2 mm (posto Água Fria)

15/03/2020 - 124,4 mm (posto Pici)

31/03/2016 - 123,8 mm (posto Água Fria)

26/03/2021 - 121,2 mm (posto Messejana)

24/02/2019 - 120,3 mm (posto Castelão)

26/03/2021 - 115 mm (posto Água Fria)

Legenda: Pedestres também sofreram com ruas inundadas durante a chuva forte desta sexta-feira. Foto: Fabiane de Paula

Série histórica

Confira os cinco maiores acumulados da Capital, de acordo com a série história da Funceme:

29/01/2004 - 250 mm

23/06/2012 - 197,6 mm

27/03/2012 - 197,5 mm

20/03/1988 - 189 mm

29/01/2004 - 180,6 mm

Legenda: Casa alagada no Bairro Barroso Foto: Reprodução/VC Repórter

Previsão

A previsão para Capital e Região Metropolitana de Fortaleza é de chuva da manhã à tarde, com possibilidade de precipitação também à noite. O tempo deve permanecer nublado em toda esta sexta-feira (26).

Legenda: Fortaleza registra a maior chuva de 2021 Foto: Halisson Ferreira

Também há previsão de eventos de chuva entre a madrugada e manhã de sábado (27), e chuva isolada à tarde e à noite. Já no domingo (28), a previsão é de chuva isolada da madrugada à manhã.

Até o fim da semana, a chuva deve ser mais intensa e contínua entre os períodos da manhã e da tarde e ocorrer em mais de 50% do território da RMF.

Chuva no Ceará

A previsão da Funceme de sexta-feira (26) e sábado (27) é de chuva em todas as macrorregiões do Ceará. Nesta sexta, os maiores acumulados devem se concentrar na faixa litorânea, no noroeste e na região Sul.

Para o domingo (28) a tendência é de chuva isolada na faixa litorânea, eventos de chuva nas demais regiões e nebulosidade variável em todos o território.

Conforme a Funceme, 133 cidades do Estado registraram chuva entre as 7h de quinta (25) e às 7h de sexta-feira (26). Confira os dez maiores acumulados:

Granja (Posto: Sambaiba) : 121.8 mm

Fortaleza (Posto: Messejana) : 121.2 mm

Fortaleza (Posto: Fund.ma.nilva(agua Fria)) : 115.0 mm

Itarema (Posto: Itarema) : 109.0 mm

Horizonte (Posto: Horizonte) : 106.0 mm

Fortaleza (Posto: Castelao) : 105.1 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 100.0 mm

Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 98.4 mm

Fortaleza (Posto: Pici) : 98.3 mm

Guaiúba (Posto: Guaiuba) : 98.0 mm