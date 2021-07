Chuva de meteoros e aproximações entre planetas poderão ser vistas em todo o Ceará no mês de julho

Para os amantes da astronomia, o mês de julho chega com distintos eventos celestes que podem ser observados sem equipamentos profissionais, aponta o professor de astronomia, tenente Romário Fernandes. Ao todo, serão três chuvas de meteoros e conjunções planetárias, evento em que registra aproximações entre corpos celestes.

Enquanto as chuvas irão acontecer no fim do mês, as conjunções planetárias estão previstas para os dias 12, 13, 24 e 25, detalha o profissional atuante no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará Escritora Rachel de Queiroz (CMCB).

Romário explica que uma das aproximações entres os corpos do Sistema Solar já ocorreu na madrugada desta quinta-feira (8), quando a lua se aproximou do planeta Mercúrio às 4h30 desta manhã, ficando alinhados na direção leste.

Romário, que também compartilha informações sobre os astros no canal do YouTube AstronomicaMENTE, detalha que, no dia 12, a lua irá registrar uma aproximação com os planetas Vênus e Marte.

Romário Fernandes Professor de Astronomia Assim que o sol se for, o trio surgirá na direção oeste do céu, chamando a atenção pelo brilho e pelo contraste de cores. Eles seguem juntos até começarem a se pôr, por volta das 19h.

Na noite seguinte, no dia 13, a lua irá se distanciar dos planetas, mas Marte e Vênus apresentaram uma aproximação ainda maior. Segundo Romário, essa ocorrência deve demorar a se repetir nos próximos anos.

Por fim, no dia 24 de julho, a lua nascerá próxima de Saturno por volta das 18h30, acompanhada a certa distância por Júpiter. Na outra noite, a proximidade dos astros será invertida. Dessa vez, a lua nascerá próxima de Júpiter por volta das 19h30.

Chuva de meteoros

Legenda: Dentre as conjunções planetárias de julho, o planeta Vênus apresenta aproximações com a Lua e Marte Foto: Divulgação / AstronomicaMENTE

Já as chuvas de meteoros irão acontecer no fim do mês. Conforme o astrônomo, os riscos luminosos no céu, chamados meteoros, ocorrem quando rochas e poeira de cometas entram na atmosfera da Terra.

Romário Fernandes Produtor do canal AstronomicaMENTE As chuvas de meteoro acontecem sempre que a Terra cruza o rastro do que algum cometa que deixou para trás ao se aproximar do sol e a se desintegrar devido ao calor que recebe. Como nosso planeta passa sempre pelo mesmo trajeto anualmente, acontece de cruzarmos com os mesmos rastros.

Neste mês, são três eventos de chuva de meteoro que devem estar acontecendo desde a metade de julho. No entanto, ficam mais visíveis em algumas datas, como nos dias 28 e 30.

A primeira data registra o pico da chuva conhecida como Piscis Austrínidas, devendo originar cerca de 5 meteoros por hora. Para ter uma melhor visualização, Romário recomenda que os observadores fiquem atentos no ponto de irradiação na constelação de peixe austral, peixe do sul.

Já no dia 30 será registrado o pico simultâneo de duas chuvas de meteoros: a Alfa Capricórnidas e a Delta Aquáridas do Sul. No caso da primeira, deve originar cerca de cinco meteoros por hora, enquanto a segunda deverá ocorrer de modo mais intenso, com até 25 meteoros por hora.

Dicas de Observação

Como os meteoros podem surgir em qualquer horário da noite em local, Romário recomenda paciência para aguardar os fenômenos surgirem gradualmente com o passar das horas. Dentre algumas dicas para facilitar a observação da chuva de meteoros, estão:

Buscar um lugar mais afastado das luzes da cidade, de preferência, no interior

Sentar confortavelmente em uma cadeira reclinada por cerca de uma hora

Estar em um ambiente sem barreiras para o céu, como montanhas ou prédios

