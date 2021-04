Centro Dragão do Mar lança programa virtual sobre astronomia para comemorar aniversário de 22 anos

O universo da astronomia pode despertar a curiosidade de muitas pessoas. E é sobre os corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra que o programa "Divulgando a Ciência" trata. O projeto do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura estreia nessa quarta-feira (28), às 20h, no canal do Planetário Rubens de Azevedo.

Para inaugurar a série de entrevistas, os astrofísicos professora e doutora Lia Medeiros e professor e doutor Daniel Brito de Freitas foram convidados para falar sobre “Buracos Negros e Exoplanetas”.

Conforme o professor Dermeval Carneiro, o programa “Divulgando Ciência” foi concebido como forma de esclarecer para curiosos e leigos os temas mais diversos ligados à astronomia e ciências afins, trazendo renomados cientistas para compartilhar descobertas e avanços no campo, numa linguagem mais simples para todos os públicos.

Fechado devido à pandemia da Covid-19, o Planetário Rubens de Azevedo aposta na programação virtual para difundir a ciência aos mais diversos públicos.

O lançamento do programa faz parte da comemoração do aniversário de 22 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.