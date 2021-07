Chega ao Ceará novo lote com 135,3 mil vacinas contra a Covid-19

Lote com 135.300 doses de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Ceará na noite desta segunda-feira (19). As 50,7 mil doses da AstraZeneca, provenientes do Consórcio Covax Facilty e as 84,6 mil da CoronaVac desembarcaram no Aeroporto de Fortaleza às 21h30.

Os imunizantes integram a remessa de 390.450 doses anunciadas pelo governador Camilo Santana para esta semana.

Conforme o chefe do Executivo Estadual publicou nas redes sociais após a chegada do novo lote, as vacinas já estão na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Nesta terça-feira (20), às 22h, chegam mais dois lotes: 52.650 de vacinas da Pfizer/BioNTech e outros 202.500 da AstraZeneca, via Fiocruz.

"Não temos medido esforços para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível", diz Camilo.

NEGOCIAÇÕES DE MAIS VACINAS

No dia 14 de julho, Camilo Santana afirmou negociar a aquisição de pelo menos 3 milhões de doses da vacina CoronaVac com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, responsável pelo imunizante.Conforme Camilo, um secretário foi à China em maio para avançar nas tratativas da compra do lote.

Camilo incluiu ainda que mantém, paralelamente, negociações com o Instituto Butantan, que responde pela produção da CoronaVac no Brasil. O chefe do Executivo estadual também lembrou a compra direta da vacina Sputnik V, oriunda da Rússia.

"Assim como fizemos na aquisição da vacina Sputinik V, cujo primeiro lote deve chegar ao Ceará ainda este mês, temos buscado todas as formas de adquirir o máximo de vacinas", destacou o governador.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

LOTES RECEBIDOS PELO CEARÁ ATÉ HOJE:

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/5/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan

26º lote (18/5/2021) 240,2 mil doses - Oxford/AstraZeneca

27º lote (18/5/2021) 25.740 doses - Pfizer/BioNTech

28º lote (26/5/2021) 231.500 doses - Oxford/AstraZeneca

29º lote (26/5/2021) 24.570 doses - Pfizer/BioNTech

30º lote (02/06/2021) 243.250 doses - Oxford/AstraZeneca

31º lote (03/06/2021) 24.570 doses - Pfizer/BioNTech

32º lote (08/06/2021) 97.110 doses - Pfizer/BioNTech

33º lote (09/06/2021) 151.000 doses - AstraZeneca/Oxford

34º lote (18/06/2021) 98.280 doses - Pfizer/BioNTech

35º lote (18/06/2021) 63 mil doses - CoronaVac/Butantan

36º lote (20/06/2021) 280.500 doses - Oxford/AstraZeneca

37º lote (24/06/2021) 61.100 doses - Janssen/Johnson & Johnson

38º lote (24/06/2021) 116.200 - CoronaVac/Butantan

39º lote (24/06/2021) 61.100 - Pfizer/BioNTech

40º lote (30/06/2021) 86.500 - AstraZeneca/Oxford

41º lote (30/06/2021) 51.480 - Pfizer/BioNtech

42º lote (02/07/2021) 66.690 - Pfizer/BioNtech

43º Lote (02/07/2021) 66.690 - Pfizer/BioNtech

44º Lote (03/07/2021) 120.250 - AstraZeneca/Fiocruz

45º Lote (08/07/2021) 69.030 - Pfizer/BioNtech

46º Lote (09/07/2021) 32.600 - CoronaVac/Butantan

47º Lote (15/07/2021) 176.750 - AstraZeneca/Fiocruz

48º Lote (19/07/2021) 135.300 - Astrazeneca (Covax Facility) e 84.500 - CoronaVac/Butantan