Brasil receberá 6,2 milhões de doses da vacina da Pfizer nesta semana, diz ministro

O Brasil deve receber 6,2 milhões de doses de vacinas da farmacêutica Pfizer ao longo desta semana. A informação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Legenda: Ministro anunciou a chegada de novos lotes nas redes sociais Foto: Reprodução / Twitter

Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), Queiroga não detalhou que, em julho, mais de 15 milhões de doses desta vacina chegaram ao País. As doses serão distribuídas "nos próximos dias" aos estados, segundo o ministro.

Conforme levantamento da revista Exame, mais de 13,2 milhões das vacinas compradas da Pfizer chegam até 1⁰ de agosto. Conforme apuração do veículo, as cargas virão da fábrica em Kalamazoo, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. Em seguida, serão distribuídas aos estados brasileiros.

O laboratório informou que houve um plano logístico para manter as condições específicas necessárias para o armazenamento do produto, que precisa de baixas temperaturas.

A Pfizer desenvolveu uma embalagem para guarda a vacina congelada, mantendo a eficácia da vacina por até 30 dias.

O Ministério da Saúde informou ter encomendado mais de 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim de 2021, depois de acordos com diferentes laboratórios. Até o momento, disse a pasta, mais de 154,7 milhões de doses foram distribuídas a todos os estados e o Distrito Federal.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19