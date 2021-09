Ceará vai receber mais 233,6 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Mais 233.680 doses de vacinas contra a Covid-19 vão chegar ao Ceará nesta terça-feira (28). Dessas, 180.180 são da farmacêutica Pfizer e 53.500 da AstraZeneca. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) em suas redes sociais nesta segunda-feira (27) e faz parte do cronograma de entregas coordenado pelo Ministério da Saúde.

“Seguimos firmes na luta para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível”, disse o governador.

Na última sexta-feira (24), o Estado havia recebido 233.380 doses, também da AstraZeneca e da Pfizer. Na madrugada do dia anterior (23), tinham chegado as 300 mil primeiras doses de Coronavac compradas diretamente pelo Governo do Ceará do Instituto Butantan, em São Paulo.

Cadastro para vacinação

Residentes do Ceará precisam efetuar cadastro no sistema do Governo para ser imunizado contra a Covid-19. A inscrição deve ser feita na plataforma Saúde Digital.

Após o preenchimento de um formulário virtual, um e-mail é enviado para a confirmação do registro. Em caso de dúvidas, telefonar para 0800 275 1475.