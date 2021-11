Ceará registra cinco mortes e 298 casos da variante Delta, aponta Sesa

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou, nesta quarta-feira (3), cinco mortes e 298 casos de infecção pela variante Delta do coronavírus, em residentes e viajantes no Estado.

Dos quase 300 casos da cepa indiana, 154 foram confirmados em pessoas do sexo masculino e 144 do sexo feminino.

A maioria está entre as faixas etárias dos 20 aos 49 anos, conforme os sequenciamentos genômicos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Óbitos pela variante Delta

Dos cinco pacientes que morreram em decorrência de complicações, todos eram homens com idades próximas a 60 anos, detalhou a Sesa.

Quatro das cinco vítimas moravam em Fortaleza, sendo que três deles tinham histórico recente de viagem. O quarto esteve sob investigação pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

O quinto óbito foi um caso importado de um filipino tripulante de navio do país asiático.

Novos casos e mortes

Até o último dia 7 de outubro, a Sesa contabilizava três óbitos e 208 casos confirmados de Covid-19 provocados pela variante Delta no Ceará.

Isso significa que, em menos de um mês, foram registrados 90 novos casos e outras duas mortes em decorrência da Delta.

Os três pacientes que morreram devido às complicações da infecção eram homens, com idades de 41, 45 e 69 anos. Dois deles moravam em Fortaleza, não tinham histórico de viagem e não eram vacinados contra a doença.

Outras cepas

Em agosto, foi identificada no Ceará a variante de preocupação Alfa (oriunda do Reino Unido) em um homem de 64 anos, residente e procedente do município de Governador Valadares (MG). Ele estava vacinado com duas doses e apresentava sintomas leves.

Já em setembro, o Ceará também confirmou os primeiros casos de variante Mu (ou B.1.621) do coronavírus. A variante que surgiu na Colômbia é monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As cearenses que tiveram Covid pela cepa Mu foram duas mulheres de 45 e 47 anos, com residência em Fortaleza.

Confira lista dos municípios com casos confirmados da Delta:

Acaraú

Alto Santo

Aquiraz

Aracati

Ararendá

Beberibe

Camocim

Cascavel

Caucaia

Choró

Crateús

Eusébio

Farias Brito

Fortaleza

Hidrolândia

Ibiapina

Icó

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itapipoca

Jaguaretama

Jaguaruana

Maracanaú

Monsenhor Tabosa

Nova Russas

Paraipaba

Pentecoste

Poranga

Quixadá

Quixeramobim

Redenção

Russas

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Tianguá

Umirim