Ceará recebe mais de 63.180 doses de vacinas contra a Covid da Pfizer

O Ceará deve receber mais de 63.180 doses da vacina contra a Covid da Pfizer nesta segunda-feira (6). Os imunizantes serão utilizados para a aplicação de primeira e segunda dose, e devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza por volta das 21h55, conforme o governador Camilo Santana.

"As vacinas serão distribuídas aos municípios por meio de nossa logística de distribuição, que conta com aviões, helicópteros e caminhões. Seguimos na luta para imunizar os cearenses o mais rápido possível", escreveu o gestor nas redes sociais.

Na terça-feira (7) está previsto a chegada de outro lote de fármacos desenvolvidos pela Pfizer no Estado, segundo informações do Ministério da Saúde. A quantidade de vacinas da segunda remessa ainda não foi divulgada.

Na última sexta-feira (3), 93.600 unidades da Pfizer já haviam desembarcado no Ceará, no entanto, as vacinas eram para uso exclusivo de aplicação de segunda dose.

Ao todo, 557.482 doses, ou seja, mais de meio milhão de imunizantes contra o coronavírus chegaram ao Estado na semana passada.

O primeiro envio da semana ocorreu na noite da última segunda-feira (30). Foram 75 mil doses da AstraZeneca e 42.100 da Pfizer, totalizando 117.120 doses. As vacinas estão sendo usadas para D2.

Os outros três lotes desembarcaram em voos separados na quarta-feira (1º), contendo 357.202 de CoronaVac, 27 mil de AstraZeneca e 56.160 da Pfizer. Ao todo, foram 440.362 doses.

VACINAÇÃO NO CEARÁ

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

