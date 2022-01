Ceará recebe lote com 55 mil doses de vacinas anticovid para crianças

O segundo lote com 55.100 doses de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos chegou ao Ceará na madrugada desta terça-feira (18), dia em que o Estado chega a um ano do início da imunização contra a Covid-19.

A remessa já está na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), em Fortaleza, de onde sairá para os demais municípios cearenses.

Segundo antecipou o governador Camilo Santana (PT), ainda para esta terça-feira são esperadas outras 270.270 doses da farmacêutica americana para uso em adolescentes acima de 12 anos e aplicação de dose de reforço.

O Ceará iniciou o cronograma de vacinação de crianças na manhã do último sábado (15) usando doses do primeiro lote (55 mil). A primeira vacinada do público infantil foi uma estudante de 11 anos, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Vacinação ocorre por agendamento

O agendamento da primeira dose (D1) ocorre mediante cadastro obrigatório no Saúde Digital. O interessado deve ter o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e saber o número dele.

A plataforma está liberada para que adultos cadastrem as crianças desde o dia 16 de dezembro, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Imunização (PNI).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.