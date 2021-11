Camilo Santana determina 'apuração rigorosa' sobre incêndio que atingiu Parque do Cocó

O governador Camilo Santana (PT) informou ter determinado uma 'apuração rigorosa' sobre as causas do incêndio que atingiu, nesta quarta-feira (17), pelo menos 20 hectares do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Após quase um dia, o fogo ainda não foi dissipado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) localizou 12 focos de queimadas. Autoridades não descartam a hipótese de um incêndio criminoso.

"O Cocó é um patrimônio ambiental do nosso estado e tem que ser preservado. Determinei apuração rigorosa sobre as causas do incêndio", afirmou Camilo.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo disse que acompanha a situação 'com muita preocupação'.

Mais cedo, o titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, disse que o caso será investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Além da vegetação, alguns animais foram queimados. A Sema informou que fará um estudo para a recuperação da fauna e flora atingidas.

Legenda: Até o momento, cobras, rãs e sapos foram queimados. Outros animais podem ter sido atingidos Foto: Isaac Macedo / SVM

