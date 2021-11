Incêndio do Parque do Cocó será investigado pela Delegacia de Crimes Ambientais, afirma secretário

O titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, informou que o incêndio que atingiu, na noite desta quarta-feira (17), pelo menos 20 hectares do Parque do Cocó, em Fortaleza, será investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

As informações foram dadas, nesta quinta-feira (18), em entrevista ao CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares. Após mais de 17 horas, o fogo ainda não foi totalmente dissipado. O secretário prevê que a situação seja controlada até o fim da tarde desta quinta.

“Quando terminar o combate hoje, a equipe do corpo de bombeiros da nossa secretaria fará uma avaliação para ver quantos hectares foram queimados e as possíveis causas. Podem ser várias. Então, não podemos afirmar nada agora", observou, frisando que não descarta a hipótese de um incêndio criminoso.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes da investigação à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e aguarda retorno.

A Sema também fará um estudo para a recuperação da fauna e flora atingidas.

Legenda: Até o momento, cobras, rãs e sapos foram queimados. Outros animais podem ter sido atingidos Foto: Isaac Macedo / SVM

"Faremos um estudo. Evidentemente, a natureza vai se recuperar. Aqui é uma área de capim, perdemos poucas árvores, felizmente, mas, de qualquer maneira, o capinzal faz parte da natureza e não deveríamos perdê-lo. Vamos tentar fazer acervos em várias áreas durante o ano", informou.