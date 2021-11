Áreas de Fortaleza amanhecem cobertas por fumaça após incêndio no Parque do Cocó

Vias próximas ao Parque do Cocó, em Fortaleza, amanheceram nesta quinta-feira (18) cobertas por fumaça e com forte cheiro de queimada. A situação é reflexo das chamas que atingiram pelo menos 20 hectares de vegetação na noite de quarta-feira. Cerca de 12 horas após o início do fogo, ainda há "focos remanescentes" no local.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) solicitaram apoio operacional de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi demandada para organizar a mobilidade na via, que tem fluxo lento de veículos.

"Atingiu uma área maior, mas principalmente porque a vegetação mais atingida foi a verde. Nós também temos uma capa de húmus, uma parte de vegetação que cobriu as raízes e também está queimando", explica o tenente-coronel Osvaldo sobre a intensidade das chamas.

Legenda: Bombeiros continuam em operação para dissipar as chamas na manhã desta quinta-feira (18) Foto: Halisson Ferreira

Fumaça

Uma das áreas mais afetadas pelo incêndio, a avenida Raul Barbosa tem visibilidade comprometida por causa da nuvem de fumaça espalhada pelos ventos intensos, como relatam condutores de veículos e motocicletas que trafegam pelo local.

Legenda: AMC disparou alerta para condutores de veículos da Capital Foto: Divulgação

No entanto, os resquícios do incêndio também são notados nos bairros Aerolândia, São João do Tauape, Guararapes, Dionísio Torres e Fátima.

Fogo

As chamas no Parque do Cocó tiveram início por volta das 18h dessa quarta-feira (17) na altura da Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. O major Francivaldo Melo, do CBMCE, ponderou que esse tipo de incêndio é geralmente causado "por ação humana".

O fogo causou lentidão no trânsito. O vento que estava no sentido leste-oeste acabou levando a fumaça para o lado da rodovia BR-116.

A fumaça do incêndio se espalhou por diversos bairros da Capital, como Damas, São João do Tauape e Dionísio Torres, Montese e Vila União.