No Cocó, Sarto acompanha trabalho dos bombeiros no controle das chamas e diz que vai apurar causas

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), foi ao Parque Estadual do Cocó na tarde desta quinta-feira (18) acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros no controle do incêndio que se mantém na área desde ontem (17) à noite.

Nas redes sociais, Sarto informou que está em contato com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), para apurar as causas “dessa grave ocorrência que atingiu essa nossa valiosa área verde”. Ele também lamentou as “tristes consequências” do incêndio.

“Seguimos trabalhando na região até que a situação esteja inteiramente controlada”, concluiu o gestor.

Entenda o caso

Por volta das 18 horas desta quarta-feira (18), o Cocó foi tomado por chamas que se alastraram e provocaram consequências por várias partes da Cidade. Foram destruídos pelo menos 20 hectares de floresta do parque, segundo levantamentos preliminares. Ainda não há conclusões sobre o que provocou o incêndio, que já é considerado um dos maiores que já atingiram a área.

