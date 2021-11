Veja os principais riscos de inalar fumaça de incêndio como a do Parque do Cocó, em Fortaleza

Pelo menos 20 hectares queimados, foco ainda remanescente mais de 16 horas após o início do incêndio no Parque do Cocó e muita fumaça por diversos bairros de Fortaleza. Para além do dano ambiental, uma queimada dessa magnitude afeta sobremaneira a saúde humana.

O médico Bruno Bezerra, membro da diretoria da Associação Médica Cearense (AMC), alerta que inalar esse tipo de fumaça pode causar queimadura das vias áreas superior e inferior, asfixia, pneumonia e até câncer.

Os poluentes oriundos da fumaça, como monóxido e dióxido de carbono, quando inalados, se espalham pelo corpo através da corrente sanguínea, podendo causar uma série de malefícios.

A curto prazo, a exposição a esta fumaça de incêndio pode gerar dificuldade de respirar, dor nas vias respiratórias, ardência na garganta, dor de cabeça e vermelhidão ou lacrimejamento nos olhos.

Bruno Bezerra A inalação direta da fumaça isso pode causar consequência muito graves, inclusive o óbito. Pacientes em extremos de idade [novos ou idosos] e pacientes crônicos são pessoas ainda mais vulneráveis.

Isso é o dano primário. A longo prazo e a depender do tempo de exposição às substâncias tóxicas da fumaça, diversos órgãos podem ficar comprometidos, como os pulmões. Vasos sanguíneos e o sistema imunológico também sofre com os efeitos da fumaça.

"Os pulmões acabam sofrendo as piores consequências. O nosso nariz funciona como um filtro. Ele é a primeira barreira de proteção dos poluientes que vêm externamente. Quando eu tenho contato com essa fumaça e meu nariz acaba ficando entupido, então perco essa proteção nasal. Assim, acabo respirando pela boca e com isso jogo o ar cheio de poluientes diretamente aos pulmões", explica o especialista.

Estudo publicado na revista Nature mostra que a fumaça tem relação com o aumento da prevalência de infarto, AVC, maior risco de câncer e até doenças crônicas.

Por serem muito pequenas, inferiores a espessura de um fio de cabelo, essas partículas químicas provenientes das queimadas podem ficar suspensas no ar durante dias.

Dicas para quem mora em bairros onde há presença da fumaça:

Manter uma boa hidratação, consumindo entre dois a três litros de água todos os dias;

Lavar nariz de 3 a 4 vezes por dia com soro fisiológico;

Evitar sair em horários nos quais a umidade do ar está baixa (entre 12h e 16h);

Evitar, quando possível, a proximidade com incêndios;

Manter os ambientes fechados, porém umidificados;

Ingerir verduras, frutas e legumes, para deixar a dieta leve;

Evitar banhos muito quentes e produtos com agentes químicos que tirem a umidade natural da pele;

Utilizar hidratante após o banho