Incêndio atinge o Parque do Cocó, em Fortaleza, nesta quarta-feira

Um incêndio atinge o Parque do Cocó, na altura da avenida Raul Barbosa, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (17). Conforme moradores da região, no bairro Aerolândia, o fogo começou por volta das 18h.

As chamas atingem área de vegetação. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) estão no local para debelar as chamas, que até a publicação desta matéria ainda estavam queimando.

Conforme os bombeiros, estão sendo queimados capins e plantas aquáticas, inclusive dentro d'água e na margem do Rio Cocó.

Fogo se espalha

A fumaça do incêndio se espalhou por diversos bairros da Capital como o São João do Tauape e Dionísio Torres. Há reclamações de pessoas que moram no Montese e no Vila União, mas não se sabe se a fumaça é proveniente do Cocó.

O fogo causa lentidão no trânsito e comprometimento da visão em vias da cidade.

Segundo o tenente Dutra, do CBMCE, o vento que está no sentido leste-oeste está jogando a fumaça para o lado da rodovia BR-116.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

