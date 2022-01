Camilo antecipa reunião sobre novo decreto e ampliará leitos e testes para Covid e gripe no Ceará

O governador Camilo Santana anunciou nesta terça-feira (4) que será criado um plano de ampliação de leitos públicos para atender pessoas com síndromes respiratórias, além de aumento da testagem de Covid-19 e gripes. O gestor ainda disse que a reunião do comitê que define decretos relativos à pandemia no Ceará será antecipada para esta quarta-feira (5).

As mudanças se devem ao crescimento dos casos positivos de Covid e Influenza. Na reunião, serão definidas possíveis mudanças imediatas, "principalmente quanto a realização de eventos festivos".

"Na atual situação, grandes aglomerações são muito perigosas, porque o risco de contágio é alto. Também destaco a importância do uso de máscara e da vacinação com todas as doses. Pessoas vacinadas estão muito mais protegidas", pontou o chefe do Executivo Estadual.

Camilo ainda alertou que a "grande maioria das internações" de síndromes respiratórias no Estado é de pessoas que não tomaram nenhuma dose de vacinas.