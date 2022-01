Fortaleza não tem mais vacinas contra gripe na rede pública após fim de estoque

A partir desta terça-feira (4), não há mais vacina contra a gripe disponibilizada pelo SUS em Fortaleza. A informação foi confirmada pela Prefeitura, com o anúncio do encerramento da campanha de vacinação de 2021.

A campanha foi encerrada nesta segunda-feira (3), segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com a aplicação de 822.484 doses, contemplando fortalezenses a partir de seis meses de vida.

Com o atual público-alvo sendo qualquer residente de Fortaleza, a procura pelo imunizante se intensificou nas últimas semanas, especialmente com o aumento do número de casos de síndrome gripais.

Para atender a demanda, a SMS havia expandido os pontos de vacinação para alguns shoppings da Capital, além do Centro de Eventos e do Sesi Parangaba, mantendo o atendimento até quando durasse o estoque - agora esgotado.

Campanha de vacinação de 2022

A Prefeitura diz ainda aguardar as determinações e orientações federais e estaduais sobre o início da Campanha Contra a Gripe de 2022, assim como o envio de lotes de imunobiológico para operacionalização.

A vacina utilizada em 2021 protege contra Influenza A (H1N1), H3N2 e Influenza B, mas não contra a variante do vírus H3N2, que ainda não possui imunizante disponível.