Cadastros para a vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza crescem 81% após semana de mutirão

A primeira semana de mutirão de cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza - do dia 14 ao dia 21 de junho - contou com 249.339 registros no Saúde Digital, o que resultou em um aumento de 81,27% em relação à semana anterior - de 6 a 13 de junho -, que teve 137.551 cadastros na capital cearense.

Os dados do IntegraSUS, portal de transparência da Secretaria da Saúde (Sesa), informam ainda que a cidade teve um pico de cadastramento diário na quinta-feira (17), com 44.436 registros. Esse é o maior índice alcançado desde o dia 11 de março, com 59.336 cadastros.

Fortaleza também soma um total de 1.669.930 cadastrados até esta segunda-feira (21). Destes, 1.595.671 confirmaram o registro por e-mail (95,60%), etapa necessária para a obtenção dos imunizantes.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Segundo a secretária municipal da saúde, Ana Estela, os números são cada vez mais animadores. “Isso é fruto de um trabalho coordenado que se inicia no Governo do Estado, passa pela Secretaria de Saúde de Fortaleza e se encerra na aplicação da vacina pelas nossas equipes”, relatou, ontem (21), em live sobre a vacinação.

Pontos de apoio

A iniciativa dos mutirões, por parte da Prefeitura Municipal e de entidades da sociedade civil, surgiu no intuito de atingir pessoas que não tenham acesso à internet ou que não possuam os aparatos ou conhecimentos tecnológicos necessários para realizar a ação.

Nesta segunda-feira (21), cinco novos pontos de cadastramento foram adicionados à capital: três Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) e duas centrais de atendimento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que também auxiliam na retirada de dúvidas da população.

Além disso, já estavam funcionando com os mutirões, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, os 27 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), o Centro Cultural Canindezinho e os Cucas Jangurussu e José Walter (confira lista de endereços abaixo).

Recorde de cadastros no Ceará

Desde o dia 11 de junho, o Ceará tem batido recordes de cadastramentos no Saúde Digital. Somente na última sexta-feira (19), o Estado dispôs de 190.653 registros, maior pico de cadastros diários até agora. As informações são do IntegraSUS, portal de transparência da Secretaria da Saúde.

Ainda na última semana - de 14 a 21 de junho -, a região contou com 1.140.198 cadastros, refletindo um aumento de 57,75% em relação à semana anterior - de 6 a 13 de junho -, que teve 722.787 cadastros.

Além disso, o Estado atingiu um total de 4.327.885 registros na plataforma até essa segunda-feira (21), 94,20% deles foram confirmados por e-mail (4.078.604). As cidades com mais cadastros são Fortaleza (1.669.930); Caucaia (144.373); Maracanaú (122.498); Sobral (114.586); e Juazeiro do Norte (112.789).

Campanha de Vacinação

Até este domingo (20), o Ceará aplicou 3.671.082 doses dos imunizantes contra a Sars-Cov-2. Destes, 2.582.479 destinaram-se à primeira dose e 1.088.603 à segunda. Já em Fortaleza, até a segunda-feira (21), 1.265.269 vacinas foram aplicadas, 926.108 na D1 e 339.161 na D2. Os dados são das secretarias de saúde estadual e municipal, respectivamente.

Neste cenário, a capital cearense também dobrou os pontos de vacinação. “Demos um salto enorme. Na semana passada, nós trouxemos para vocês que tínhamos 53 centros e já nessa semana são 113, com o acréscimo de mais 60 postos de saúde aplicando a vacina contra a Covid-19”, pontuou a secretária Ana Estela em live ontem (21).

Cadastramento em Fortaleza

CCDH do Conjunto Ceará

Av. Alanis Maria, s/n - 1ª etapa - Conjunto Ceará

CCDH do Cristo Redentor

Av. Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor

CCDH do Conjunto Palmeiras

Av. Castelo de Castro, 2842 - Conjunto Palmeiras

Cuca Jangurussu

Avenida Castelo de Castro s/n - Jangurussu

Cuca José Walter

Rua 69 - 2ª etapa - José Walter

Centro Cultural Canindezinho

Avenida Osório de Paiva, 6297 - Canindezinho

CRAS Jacarecanga

Rua Senador Alencar, 1540 - Jacarecanga

CRAS Barra do Ceará

Rua Cândido Castelo Branco, s/n - Barra do Ceará

CRAS Mucuripe

Rua Professor Luís Costa, 142 - Mucuripe

CRAS Serviluz

Avenida Zezé Diogo, 1038 - Serviluz

CRAS Lagamar

Rua Sabino Monte, 4506 - São João do Tauape/Lagamar

CRAS Praia do Futuro

Rua Clóvis Arrais Maia, 6430 - Praia do Futuro

CRAS Bela Vista

Rua Mário de Andrade, 496-A - Bela Vista

CRAS João XXIII

Rua Visconde do Cauípe, 200 - João XXIII

CRAS Presidente Kennedy

Conjunto Castelo Branco, s/n Quadra F - Presidente Kennedy

CRAS Antônio Bezerra

Rua Cândido Maia, 245 - Antônio Bezerra

CRAS Quintino Cunha

Rua Ilha do Bote, 334 - Quintino Cunha

CRAS Vila União

Rua do Avião, s/n - Vila União

CRAS Serrinha

Rua Inácio Parente, 100 - Serrinha

CRAS Couto Fernandes

Avenida João Pessoa, 4474 - Damas

CRAS Granja Portugal

Rua Humberto Lomeu, 1130 - Granja Portugal

CRAS Aracapé

Rua Poliana, s/n - Mondubim

CRAS Canindezinho

Rua Coronel José Maurício, 405 - Canindezinho

CRAS Bom Jardim

Rua Coronel João Correia, 2023 - Bom Jardim

CRAS Mondubim

Avenida Waldir Diogo, 840 - Mondubim

CRAS Genibaú

Avenida I, 340, 3ª Etapa - Conjunto Ceará

CRAS Conjunto Esperança

Rua 103, 195 - Conjunto Esperança

CRAS Conjunto Palmeiras

Rua Iracema, 1860 - Conjunto Palmeiras

CRAS Jardim das Oliveiras

Rua Major Otacílio Afonso de Souza, 61 - Jardim das Oliveiras

CRAS Castelão

Avenida Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista

CRAS João Paulo II

Rua 10, n° 75 - Barroso

CRAS Dendê

Rua Adolfo Moreira de Carvalho, 96 - Dendê

CRAS Messejana

Rua Edmilson Coelho, 1720 - Curió

Central de Atendimento da AMC Shopping Benfica

Av. Carapinima, 2200 - Benfica

Central de Atendimento da AMC Shopping RioMar

Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Benfica