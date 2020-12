Alerta alto ou altíssimo para Covid-19 cresce 70%, e Ceará tem 90 cidades na lista de atenção

Pelo menos 90 cidades cearenses apresentam nível de alerta "alto" ou "altíssimo" para incidência do novo coronavírus, segundo o monitoramento da doença apontado pelo IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), coletado às 10h desta quarta-feira (16). Há duas semanas, o sistema indicava 53 cidades com risco dentro dos mesmos parâmetros, o que revela aumento de 70% de inclusões no período.

Entre os dados analisados pela Sesa estão o aumento de casos diários, de internações, de testes positivos, de mortes e de leitos de UTI ocupados. A Pasta considera a análise de dados entre os dias 29 de novembro e 12 de dezembro. Outros dois níveis de alerta são o "novo normal" e o "moderado".

No risco "altíssimo", estão 49 cidades, dentre as quais Caucaia, Aquiraz, Itapipoca, Amontada, Beberibe, Jaguaruana, Tauá e Boa Viagem. Em Tauá, entretanto, a taxa de positividade dos testes RT-PCR é de 25%, com tendência de queda.

Fortaleza, Pentecoste, Cascavel, Pacajus, Pacatuba, Horizonte e Redenção fazem parte da lista de 41 municípios inseridos no risco "alto" do alerta. Contudo, o percentual de leitos de UTI-Covid ocupados em Cascavel, por exemplo, está em tendência decrescente.

Ocupação

Ao todo, o Ceará registra incidência de 82,5 novos casos diários de Covid-19 a cada 100 mil habitantes nas últimas duas semanas epidemiológicas (49 e 50). No geral, o dado coloca o Estado no nível 1, apontando risco baixo.

Durante o período analisado, o percentual de leitos de UTI-Covid ocupados chegou a 64%, com tendência estabilizada. Já a taxa de positividade em teste RT-PCR ficou em 24,1%, com tendência crescente. Ambos percentuais estão catalogados no nível 1 do alerta. As internações por doenças respiratórias (76) e a taxa de letalidade da doença pandêmica (1,7%) estão no nível 2 de alerta, com tendência decrescente e crescente, respectivamente.

Legenda: Cidades em verde: risco 1, novo normal / Amarelo: risco 2, moderado / Laranja: risco 3, alto / Vermelho: risco 4, altíssimo Foto: Reprodução/ IntegraSUS

A Sesa informou que o indicador está “crescendo” quando há aumento do valor superior a 15% entre as duas últimas semanas epidemiológicas; “decrescendo” quando há redução do valor superior a 15% no período; e “estabilizando” quando apresenta “quaisquer outras situações”.

Municípios

Dos 184 municípios cearenses, apenas 17 estão no nível 1 para risco de incidência da Covid-19. Dentre as cidades estão Granja, Morrinhos, Poranga e Ipaumirim. Algumas localidades, no entanto, têm tendência de aumento na taxa de ocupação da UTI, como Irauçuba (41,9%).

Ao todo, 77 cidades estão no nível 2, considerado moderado para a incidência do vírus. Dentre elas, estão Eusébio, Maracanaú, Paracuru, Sobral, Iguatu e Barbalha.

Confira a lista de municípios com risco elevado:

Altíssimo:

Abaiara

Altaneira

Amontada

Aquiraz

Assaré

Aurora

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Catarina

Caucaia

Chorozinho

Farias Brito

Hidrolândia

Ibiapina

Icapuí

Icó

Iracema

Itapajé

Itapipoca

Jaguaruana

Jardim

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Milagres

Orós

Palhano

Pedra Branca

Penaforte

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Porteiras

Quiterianópolis

Saboeiro

Santa Quitéria

Santana do Cariri

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

Tarrafas

Tauá

Trairi

Umari

Várzea Alegre

Alto:

Acarape

Apuiarés

Aracati

Araripe

Arneiroz

Banabuiú

Bela Cruz

Cariré

Cariús

Cascavel

Choró

Crateús

Crato

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Forquilha

Fortaleza

Graça

Guaraciaba do Norte

Horizonte

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Ipueiras

Itatira

Jati

Meruoca

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Novo Oriente

Pacajus

Pacatuba

Parambu

Pentecoste

Quixeré

Redenção

Russas

Tabuleiro do Norte

Tamboril