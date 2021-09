6 das 19 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza ainda não iniciaram vacinação de adolescentes

Em junho, a vacina Pfizer/BioNTech recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em adolescentes a partir de 12 anos. No Ceará, esse processo começou no fim de agosto. Porém, uma quinzena depois, seis dos 19 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ainda não iniciaram esse público.

Conforme o vacinômetro estadual divulgado diariamente pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Caucaia, Cascavel, Guaiúba, Pacajus, Paraipaba e Paracuru ainda estão na fase acima de 18 anos. A informação foi confirmada por meio das redes sociais das Prefeituras Municipais, que atualizam as etapas para a população.

Em outras cidades, a imunização precisou ser interrompida porque as gestões esperam a chegada de novas doses da Pfizer para dar sequência. Ontem (8), o Ceará recebeu mais 104.130 imunizantes do tipo, que serão utilizados para aplicação de D1 e D2, de acordo com o Ministério da Saúde.

149.990 jovens de 12 a 17 anos receberam a D1 no Ceará, até a última quarta-feira (8).

As vacinas Astrazeneca e Coronavac têm sido destinadas à repescagem de quem perdeu a primeira dose ou para completar o esquema vacinal com a D2.

Ao todo, metade (92) das 184 cidades cearenses não iniciou a vacinação de adolescentes, conforme o vacinômetro. Nas redes sociais, várias gestões reforçam à população que o quantitativo de doses recebido depende do cadastro na plataforma Saúde Digital.

Confira como está a situação na RMF:

Aquiraz

Os jovens de 16 a 17 anos começaram a ser imunizados contra a Covid-19 no dia 31 de agosto. Até ontem (8), mais de 400 pessoas nessa faixa receberam a D1.

Cascavel

O município confirma que ainda não iniciou porque, segundo determinação da Sesa, a população de 12 a 17 anos só pode ser contemplada quando se atingir 75% de cobertura da faixa de 18 a 29 anos. “O município de Cascavel tem a previsão de alcançar essa meta até amanhã, sexta (10), assim podendo iniciar ainda no sábado (11) o público de 12 a 17 anos”, afirma.

Caucaia

O município abriu agendamentos para a população acima de 18 anos em 23 de agosto, mas ainda não avançou para os adolescentes. Nas redes sociais, moradores pedem o avanço da faixa. “Estamos aguardando novas doses, no caso da Pfizer, indicada para este público, e assim ampliar”, declara a assessoria da Prefeitura.

Chorozinho

A vacinação foi liberada a partir dos 12 anos no dia 31 de agosto e já tem 168 imunizados.

Legenda: Em Chorozinho, foram quase 170 aplicações até o momento. Foto: Prefeitura de Chorozinho

Eusébio

A vacinação para jovens com 17 anos completos começou nesta quinta-feira (9), das 8h às 15h, em qualquer posto de saúde da cidade. A Prefeitura lembra que o adolescente precisa estar acompanhado do pai ou responsável, já que é menor de idade.

Fortaleza

A Capital iniciou a vacinação desse público em 26 de agosto, tendo aplicado a D1 em mais de 112 mil pessoas. Nesta semana, baixou a faixa etária para 12 anos.

Guaiúba

Na semana passada, a Prefeitura promoveu repescagens para a população acima de 20 anos. A reportagem não conseguiu contato com a gestão pública para informar a previsão para os adolescentes.

Horizonte

Na tarde desta quinta (9), ocorre vacinação para pessoas de 17 a 20 anos cadastradas no Saúde Digital. É o primeiro dia com a imunização de adolescentes.

Itaitinga

O município anunciou que a população maior de 14 anos de idade começa a ser vacinada nesta sexta-feira (10). A orientação é que os jovens compareçam ao posto de saúde mais próximo de sua residência.

Maracanaú

O município informa que já iniciou a vacinação para os adolescentes de 17 anos - foram mais de 1,4 mil contemplados. Nas demais faixas etárias, o processo segue de forma decrescente. As Secretarias de Saúde e Educação têm feito mobilizações de cadastro em escolas municipais.

Maranguape

A imunização de adolescentes começou em 28 de agosto, dia em que foram vacinados mais de 1.300 jovens.

Legenda: Maranguape promoveu mutirão para a inclusão do grupo. Foto: Prefeitura de Maranguape

Pacajus

O processo se encontra na fase acima de 18 anos, aguardando novas remessas da Pfizer para diminuir a faixa etária, segundo informou a assessoria do Município.

Pacatuba

“Inicialmente, realizamos imunização de público de 17 e 16 anos, com um total de 390 aplicações. Continuamos no aguardo de mais doses para continuar nossa imunização”, informou a Prefeitura.

Paraipaba

Ontem (8), a Prefeitura realizou vacinação no grupo de 18 a 25 anos. A reportagem não conseguiu contato com a gestão pública para informar a previsão para os adolescentes.

Paracuru

A Prefeitura promove, atualmente, mutirões para aplicação de D1 na população acima de 18 anos. Contudo, o secretário de saúde ngelo Nóbrega pondera que a demanda tem sido maior do que a disponibilidade de vacinas. Como o avanço depende do alcance de 75% do grupo atual, a previsão é que os adolescentes sejam incluídos a partir do dia 20 de setembro.

Pindoretama

Desde 28 de agosto, a cidade já vacinou 605 pessoas de 12 a 17 anos, representando 34% dos 1.775 cadastrados. “No momento, estamos aguardando a chegada de novas doses do imunizante Pfizer para darmos prosseguimento”, disse o secretário de saúde, Rilson Andrade.

São Gonçalo do Amarante

O município informa que abriu a vacinação para 17 anos há cerca de 15 dias e, provavelmente nesta sexta (10), abra o agendamento para 16 anos.

São Luís do Curu

O município iniciou em 26 de agosto a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 em jovens a partir de 12 anos. Atualmente, aguarda novas doses para dar prosseguimento.

Legenda: São Luís do Curu começou a aplicar doses em adolescentes no mesmo dia de Fortaleza. Foto: Prefeitura/Divulgação

Trairi

A Secretaria Municipal de Saúde iniciará a vacinação de pessoas de 12 a 17 anos nesta sexta-feira (10), mediante agendamento no Saúde Digital.