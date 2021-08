Veja quais os documentos necessários para adolescente se vacinar contra a Covid em Fortaleza

Adolescentes de 12 a 17 anos, que passaram a fazer parte do público-alvo da vacinação contra a Covid-19, devem estar atentos aos documentos exigidos pela Prefeitura de Fortaleza para garantir o recebimento da primeira dose (D1). Assim como na imunização dos adultos, os menores de idade devem ter em mãos no dia, horário e local de agendamento:

Documento oficial com foto

CPF

Comprovante de endereço atualizado

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

A secretária municipal da Saúde, Ana Estela Leite, explica que na ausência do Registro Geral (RG), os adolescentes têm permissão para apresentar carteira de estudante ou bilhete único, que também possuem foto de identificação, junto com a certidão de nascimento.

Já no caso do comprovante de endereço, essa faixa etária deve levar, por exemplo, conta de luz, água, internet ou telefone no nome dos pais ou responsável para mostrar que residem na Capital.

Alcance

O início da imunização de adolescentes ocorreu na última quinta-feira (26) por aqueles restritos ao leito. Pelo menos 100 jovens foram atendidos em domicílio pelas equipes de saúde da SMS.

A vez do público-geral por agendamento chegou no último sábado (28), quando 33.760 pessoas dessa faixa etária receberam a D1. Ao todo, foram 39.058 doses aplicadas.

"Os números são bastante animadores. Em apenas dois dias, sábado e domingo, nós vacinamos 26% do público que está cadastrado no Saúde Digital, e é muito importante que você que ainda não foi agendado, que não fez o cadastro, o faça", frisou Ana Estela Leite em live nas redes sociais nesta segunda-feira (30).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.