Quase 34 mil adolescentes são vacinados contra a Covid-19 neste sábado em Fortaleza

O dia de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza neste sábado (28) terminou com 39.058 doses aplicadas. A maior parte de vacinados foi do público geral de adolescentes (33.760), que começou a ser contemplado na campanha neste fim de semana.

Outros 5.298 doses foram aplicadas em adultos reagendados após perderem a data da primeira dose (D1). O levantamento foi divulgado pelo prefeito Sarto Nogueira nas redes sociais na noite deste sábado.

A campanha de imunização segue na Capital também com aplicação de D1 sem agendamento para pessoas acima de 40 anos, além da D2 para quem chegou na data limite do cartão de vacinação.

Longas filas no Centro de Eventos

Na manhã deste sábado, o público enfrentou longas filas e aglomerações num dos maiores postos de imunização de Fortaleza, o Centro de Eventos do Ceará.

Legenda: Quase 8 mil pessoas devem comparecer ao local para 1ª dose da vacina, neste sábado (28) Foto: Thiago Gadelha

De acordo com as listas divulgadas pela Prefeitura, 7.896 pessoas estão agendadas para aplicação da primeira dose no local hoje, e o mesmo quantitativo deve ser vacinado neste domingo (29).

Legenda: Centro de Eventos ficou sem energia por mais de dez minutos Foto: Foto: Isac Macedo

A maior parte do público é composta por adolescentes de até 16 anos. Por volta do meio-dia, faltou energia em todo o Centro de Eventos. Com a escuridão no local, a vacinação ficou suspensa por cerca de dez minutos. Após esse tempo, a energia voltou ao normal.