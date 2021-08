Público volta a enfrentar longas filas para vacinação contra Covid no Centro de Eventos

A espera para tomar a primeira ou segunda dose de vacina contra a Covid em Fortaleza não finda com o nome na lista: na manhã deste sábado (28), o público enfrentou longas filas e aglomerações num dos maiores postos de imunização de Fortaleza, o Centro de Eventos do Ceará.

Legenda: A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre a organização do local de vacinação e aguarda resposta da Pasta. Foto: Thiago Gadelha

De acordo com as lista divulgadas pela Prefeitura de Fortaleza, 7.896 pessoas estão agendadas para aplicação da primeira dose no local hoje, e o mesmo quantitativo deve ser vacinado neste domingo (29).

A maior parte do público é composta por adolescentes de até 16 anos, incluídos nas listas de agendamento desde quinta-feira (26).

Legenda: Ícaro e Laís foram dois dos milhares de adolescentes vacinados com a 1ª dose anticovid em Fortaleza Foto: Isaac Macêdo

A estudante Laís Araújo, 16, confessa que “não achava que conseguiria se vacinar ainda em 2021”, e que, por isso, até relevou a lotação do local. “Eu tava ansiosa, achei que ia esperar mais, tava desesperada com a fila. Mas andou rápido”, relata.

Segundo ela, ao completar o esquema vacinal, o principal plano é “voltar pro colégio e ver os amigos”. A ideia é compartilhada por Ícaro Santos, 17, que também recebeu a primeira dose do imunizante neste sábado.

Ícaro Santos 17 anos É a melhor sensação possível. Achei que ia demorar demais, estava ansioso pra chegar. Era pra eu ter me vacinado 13h, e cheguei 8h aqui.

Foto: Thiago Gadelha

A mãe de outra adolescente vacinada hoje no salão do Centro de Eventos, que preferiu não ser identificada, afirmou que “do lado de dentro, os funcionários organizam melhor, mas fora não tem muito controle da fila nem do distanciamento”.

