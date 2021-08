49 cidades do Ceará ainda não iniciaram vacinação de pessoas abaixo de 30 anos; veja lista

A vacinação contra a Covid-19 segue avançando no Ceará e, aos poucos, novos grupos vêm sendo incluídos nas listas de aplicação da primeira dose. Contudo, diversos fatores geram diferenças na fase em que cada município se encontra. Atualmente, a maioria já vacina a população com 30 anos ou menos, mas pelo menos 49 ainda estão acima dessa faixa.

Na tarde de terça (10) e na manhã desta quarta (11), o Diário do Nordeste realizou um levantamento nas redes sociais e sites de todas as 184 Prefeituras do Ceará, que deveriam funcionar como canal de comunicação com os cidadãos, para verificar em que idade a vacinação está em curso.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Ao todo, 16 cidades não fornecem a informação nos veículos oficiais. Algumas gestões estão há semanas com postagens atrasadas, ou fornecem boletins pouco claros sobre em que etapa se encontram. A queixa é recorrente em comentários deixados nas publicações.

Por outro lado, de acordo com as informações disponibilizadas pelos demais 168 municípios, até as 11h de hoje:

1 já finalizou a vacinação de adultos (Guaramiranga);

6 já vacinam a população com 20 anos ou menos;

40 vacinam a população entre 21 e 29 anos;

72 estão na fase de vacinar cidadãos com pelo menos 30;

49 vacinam acima de 31 anos.

Confira no mapa abaixo:

Avançados e atrasados

Os cinco municípios com a maior faixa etária de vacinação, até a manhã desta quarta-feira (11), eram (em anos):

Mulungu - 36

Morrinhos - 37

Farias Brito - 38

Poranga - 38

Arneiroz - 40

Por outro lado, os seis municípios mais avançados são:

Salitre - 18

Limoeiro do Norte - 18

Catarina - 20

Milagres - 20

Mucambo - 20

Pires Ferreira - 20

Cadastros influenciam

Rilson Andrade, vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), explica que há três principais fatores que explicam as diferenças de fase entre as cidades:

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB-CE), a faixa etária só pode baixar quando se atinge 75% de imunização da anterior; A vacinação também depende da quantidade de cadastros efetivados na plataforma Saúde Digital, pelo qual a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) se baseia para distribuir as doses que chegam. Ou seja, quanto menos cadastros, menos doses são destinadas; Por fim, o processo depende da estratégia de imunização adotada pelo município. Alguns decidem realizar mutirão em um dia só; outros resolvem pulverizar a aplicação ao longo da semana.

Independentemente do motivo, Rilson acredita que o processo será acelerado em breve porque o Ceará está recebendo quantidades expressivas de vacinas nas últimas semanas.

Legenda: Em Cruz, na região Norte, imunização já avançou para jovens a partir de 25 anos. Foto: Divulgação/Prefeitura de Cruz

“Até no número de cadastros influi. Quanto mais vacinas chegam, mais pessoas estão se inscrevendo. Além disso, tem município já ultrapassando 50% da população vacinada com uma dose”, explica.

O gestor também pede paciência da população e lembra que não se deve buscar a vacinação em municípios vizinhos que estão em fase mais avançada.

“Infelizmente, isso tem acontecido. Eu considero uma falha do Saúde Digital permitir essa mudança de endereço, porque muitos correm para outra cidade. Claro que o município deveria checar, mas para alguns que vacinam mais de mil pessoas por dia, a logística fica complicada. O ideal é aguardar porque a hora chega para todo mundo”, esclarece.

Balanço da imunização

Até a última segunda-feira (9), mais de 4,1 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Ceará, de acordo com o vacinômetro estadual disponibilizado pela Sesa. O número equivale a 45% da população total do Estado.

Além disso, 1,8 milhão recebeu a segunda dose ou a dose única da Janssen, representando o esquema vacinal completo. Isso equivale a 19,8% de todos os residentes.