Trio argentino do Fortaleza tem quase metade das participações em gols do time na temporada

O Fortaleza tem o segundo melhor ataque do Brasil nesta temporada. A equipe tricolor acumula 86 gols marcados. Quase metade deles teve a participação direta do trio ofensivo argentino. Os atacantes Juan Martín Lucero e Silvio Romero, além do meia Tomás Pochettino são responsáveis por 40 deles. Na vitória diante do Atlético-MG pelo Brasileirão, no sábado, o camisa 7 abriu o placar na Arena Castelão.

Conhecido por sempre variar a escalação inicial, Vojvoda prega que todo o time precisa defender e atacar. Não por acaso jogadores de várias posições já balançaram as redes pelo Leão do Pici. No entanto, a trinca argentina tem sido efetiva no setor ofensivo. Ao todo, eles acumulam 40 participações em gols. São 27 gols marcados e 13 assistências.

Com 33 jogos vestindo a camisa tricolor, Lucero lidera a lista: 14 gols e 6 assistências (20). O camisa 9 também é o artilheiro do time e foi o único do trio a marcar em todas os torneios disputados pelo Tricolor. Em seguida, vem o copeiro Silvio Romero com 8G e 1A (9) nas 30 partidas disputadas pela equipe. Pochettino fecha o trio com 5G e 6A nas 38 atuações pelo time.

Desde o início de 2023, o Tricolor já disputou quatro torneios: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores, e segue em outras duas: Brasileirão e Sul-Americana. Já foram 44 partidas disputadas, com 86 gols marcados. O time é superado apenas pelo Sport (91 gols em 43 jogos) e seguido pelo Flamengo (79 gols em 41 jogos).

A equipe volta a campo nesta terça-feira (27), quando enfrenta o Palestino em jogo da última rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana. As equipes se enfrentam no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, a partir das 19h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

GOLS E PARTICIPAÇÕES EM GOLS DO TRIO ARGENTINO: