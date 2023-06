Lucero volta a marcar, assume protagonismo no Fortaleza e comemora: ‘somos uma família’

Discreto, Lucero tem construído uma trajetória sólida no Fortaleza. O atacante, que não marcava há três jogos, voltou a balançar as redes adversárias na vitória contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (21), no Mineirão. Com a bola na rede, o argentino chegou aos 14 gols e 6 assistências na temporada, superando o companheiro Thiago Galhardo. São 20 participações em gols. Protagonismo ofensivo valioso, pois efetivo para ele e para o time - que crescem juntos.

Diante do Cruzeiro, o Leão do Pici encerrou uma sequência de três partidas sem vitórias e sem marcar gols entre Brasileirão e Sul-Americana. Foram um empate (Bahia) e duas derrotas (Estudiantes de Mérida e Botafogo). Antes, o Tricolor havia vencido o Palmeiras por 1 a 0 em jogo das oitavas da Copa do Brasil, no dia 31 de maio. Última vez, inclusive, em que Lucero tinha marcado pelo time.

No duelo contra a Raposa, o atleta atuou durante 25 minutos. Entrou no segundo tempo e mudou a história da partida. Após rápida jogada de contra-ataque, Lucero foi servido por Calebe e voltou a marcar. Assim, o time comandado por Vojvoda quebrou mais um tabu e venceu o time mineiro pela primeira vez na casa adversária.

Legenda: Lucero marcou o primeiro gol na Série A na vitória do Fortaleza contra o Cruzeiro. Foto: Kid Junior/SVM

Ou seja: quando o camisa 9 balançou novamente as redes, o Leão voltou a vencer. Num clube com a agenda cheia e elenco que precisa ser regular e efetivo para buscar bons resultados, Lucero sai do banco como realidade no ataque tricolor. Peça importante não só por números, mas pela postura decisiva.

O argentino já atuou e fez gol em todas as competições disputadas pelo Fortaleza nesta temporada: Cearense, Nordestão, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Ele, que não costuma se manifestar tanto nas redes sociais, celebrou o momento. Nas redes sociais, ele postou uma foto com Marcelo Paz, presidente do clube, e deixou uma mensagem em português.

Lucero atacante do Fortaleza Essa foto representa que não é só um clube, somos uma família.

A imagem foi publicada após a vitória por 1 a 0. O resultado encerrou uma sequência de dois jogos sem vitórias do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. O registro mostra o jogador abraçado por Marcelo Paz, na entrada para o vestiário, ao final da partida em Minas Gerais. O dirigente também celebrou o resultado em uma postagem na própria rede.

"Grande vitória! Mais um tabu quebrado. Simbolizo no nosso camisa 9, Lucero, e autor do gol de hoje, o esforço, a seriedade e empenho de jogadores, funcionários e comissão técnica. Gratidão aos que apoiam sempre. Deus no comando e seguir com muita humildade e pés no chão na nossa caminhada", escreveu Paz.

O Tricolor volta a campo neste sábado (24), quando enfrenta o Atlético-MG na Arena Castelão. O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.