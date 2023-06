Lucero celebra primeiro gol na Série A em vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro

O atacante argentino Juan Martín Lucero foi o responsável por marcar o gol que decretou a vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, no Mineirão, na noite desta quarta-feira (21), pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. Após o jogo, em entrevista ao Premiere, o atacante expressou sua felicidade em balançar as redes ajudar o Leão a conquistar os três pontos.

"Muito feliz pelo gol e pela vitória. Comemorei com todos os meus companheiros, pois vínhamos de duas derrotas e somos um time que que lutar lá em cima (na tabela). Temos muitas exigências pela frente e era importante voltar a vencer hoje", afirmou.

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMO JOGO

Com o triunfo, o Fortaleza chegou ao seu 17º ponto no Brasileiro e ocupa a oitava posição do campeonato. O próximo duelo do Leão será neste sábado (24), diante do Atlético-MG, às 18h30, na Arena Castelão.