Vojvoda elogia inteligência do Fortaleza diante do Atlético-MG e projeta duelo contra o Palestino

O Fortaleza venceu o Atlético-MG por 2 a 1 e quebrou uma invencibilidade de sete partidas do adversário. Pochettino e Tinga marcaram os gols do Tricolor, que subiu para o 5º lugar da tabela do Brasileirão. Vojvoda destaca a boa leitura dos jogadores em campo, ressalta o equilíbrio do torneio nacional e projeta duelo contra o Palestino, pela Sul-Americana.

“O time fez uma partida correta, com funcionamentos defensivos bons e aproveitando as situações que o time teve. Não foi uma partida muito vistosa, com muitas situações de gol. Mas foi jogada com inteligência, com muita intensidade física. A partir do 2T, o time acelerou o jogo, conseguiu gols, manejou o tempo, foi inteligente para isso, fechou espaços. Eles fizeram um gol depois de uma bola parada... Mas acho que o time jogou de um jeito inteligente, com boa leitura de jogo, principalmente”, avaliou o técnico argentino.

Com a vitória, o Leão do Pici chegou aos 20 pontos e emendou a segunda vitória consecutiva. Ao todo, são cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Na Arena Castelão, a equipe segue invicta no Brasileirão. Vojvoda avalia a competitividade do torneio nacional.

“É importante cada ponto no Brasileirão. Primeiro ano que estive aqui, começamos muito bem, fechamos entre os quatro primeiros .O segundo foi muito forte porque tivemos Libertadores, Copa do Brasil... Esse Brasileirão começamos deixando pontos no caminho, depois tivemos que recuperar. Este Brasileiro tem muitos times com muita concorrência, muito competitivo. Então, acho que o Brasileirão está num nível cada vez mais acima porque cada ponto conta muito”, disse.

PRÓXIMO DESAFIO

O próximo desafio do Tricolor será diante do Palestino, em mais uma rodada da Sul-Americana. Apesar de já estar classificado, Vojvoda prega seriedade diante do adversário e a busca para ficar entre os times com melhores campanhas no geral. O duelo entre as equipes será nesta terça-feira (27), no Estádio El Teniente.

"Cada partida para nós é importante. É verdade que estamos classificados, mas também é verdade que perdemos na Venezuela. E cada vez que temos um resultado assim, esses resultados afetam o ânimo do time. Então, nossa responsabilidade é ir ao Chile e fazer nosso trabalho, buscar ganhar a partida. Sabemos que temos um adversário à frente, que joga muito também. Mas como profissionais que somos, temos que enfrentar essa partida com muita responsabilidade e seriedade”, finaliza.

