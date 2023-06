Fortaleza mostra solidez defensiva e dá nova prova de maturidade em vitória sobre o Atlético-MG

O Fortaleza engatou a 2ª vitória consecutiva no Brasileirão ao derrotar o Atlético-MG por 2 a 1, neste sábado (24), na Arena Castelão. Resultado merecido e construído com maturidade e solidez defensiva.

O Tricolor enfrentou um time muito qualificado e que tem como grande marca o poder ofensivo, com ataque comandado por Hulk, Paulinho e Pavón. Mas o trio pouco produziu, já que o sistema defensivo do Fortaleza foi o grande destaque da partida.

Tanto é que o Fortaleza foi pouco ameaçado. Fora o gol de Alan Kardec, após bate-rebate já no apagar das luzes quando a partida estava 2 a 0, e uns 2 ou 3 chutes de Hulk, não houve muita ameaça ao goleiro João Ricardo.

O goleiro, aliás, esteve muito seguro e regular, assim como Bruno Pacheco, sempre eficiente; Tinga fez grande jogo e foi coroado com gol merecido; Titi também foi bem e Benevenuto, o melhor em campo, anulando completamente o camisa 7 do Galo, um dos principais atacantes do futebol brasileiro.

Hércules e Pochettino (coroado com gol) também foram outros destaques individuais de um time que tem como grande marca a entrega e consistência coletiva.

A cada jogo, o Fortaleza vai dando marcas da maturidade do trabalho de Juan Pablo Vojvoda, com a compreensão e execução do que cada jogo pede. Se for preciso ser mais propositivo, é. Se for preciso ser mais reativo, é. Se precisar defender mais e atacar de forma mais cirúrgica, o faz.

Estando fisicamente bem, com jogadores descansados e sem lesões, o Fortaleza é, certamente, Top-5 de times do futebol brasileiro (ou até menos).

Poucos times alcançam o nível de organização, consistência, resiliência, maturidade e entrega coletiva que tem o trabalho de Vojvoda.

E a vitória sobra o Galo foi mais uma demonstração disso.