Robinson de Castro define meta do Ceará com técnico Lucho González na Série A de 2022

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, participou do programa esportivo Jogada 1º Tempo nesta quinta-feira (25) e explicou o objetivo com o técnico argentino Lucho González na Série A do Brasileirão. Com 15 rodadas pela frente, a meta do Vovô é tem uma campanha melhor que em 2021.

Robinson de Castro Presidente do Ceará "O objetivo é terminar a competição melhor do que no último ano. Eu acho que temos condições e elenco. Houve uma descontinuidade do Dorival. Quando anunciei, falaram muito que era retranqueiro, aposentado. Tentei outro treinador, mas houve uma resistência, uma parte da torcida fez uma campanha, depois veio o Marquinhos, que a gente agradece, é um treinador bom, mas não conseguiu manter o nível de desempenho quando tinha o Dorival. E o Lucho chega nessa perspectiva. Fomos mais criteriosos, conversamos sobre todos os treinadores possíveis no mercado nacional e internacional. É seguir com a convicção de que fizemos a melhor escolha".

Em 2021, o Ceará encerrou o Brasileirão na 11ª posição, com 50 pontos. Em 2022, após a 23ª rodada, está em 15º, com 26. Para superar o desempenho, o aproveitamento deve ser 55,5% no restante da competição. Robinson reforçou que acredita no trabalho de Lucho González.

"O nome do Lucho foi uma surpresa quando entendemos o profissional, conversando com pessoas que trabalhavam no Athletico-PR. O nível de exigência é alto, as pessoas referenciaram o seu nome. Na conversa com ele, tivemos a convicção, e temos certeza de que vai fazer um grande trabalho. Claro que há a suspeita, porque foi alçado como treinador neste momento, no Ceará. Pelo compromisso, comissão e liderança, tenho certeza que colocará o time rumo aos objetivos”, disse.

Lucho desembarca em Fortaleza na sexta-feira (26) e estreia à beira do gramado contra o Flamengo no domingo (4), às 11h, no Maracanã, pela Série A. O interino Juca Antonello, que é membro fixo da comissão do clube, segue no comando diante do Athletico-PR neste sábado (27). Exclusiva com presidente Robinson de Castro do Ceará

