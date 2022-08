Lucho González monta comissão técnica internacional no Ceará; veja perfil dos profissionais

O argentino Lucho González é o novo treinador do Ceará. O profissional de 41 anos chega em Porangabuçu para a 1ª experiência da carreira na função e traz uma comissão internacional para integrar o clube. Junto do comandante, dois auxiliares e um preparador físico chegam ao Vovô.

O perfil envolve nomes experientes no cenário sul-americano, com passagem por seleções nacionais. Em início de trabalho, Lucho terá auxílio de um grupo da Argentina para evoluir no cargo.

Quem chega ao Ceará?

Um dos auxiliares é Emmanuel Depaoli, que estava no Estudiantes-ARG e trabalhava com o técnico argentino Ricardo Zielinski. O profissional tem passagem por equipes como Blooming-BOL, Emelec-EQU e Atlético Tucumán-ARG, além da seleção do Equador.

Legenda: Lucho González Foto: Reprodução/Instagram

O outro nome é Walter Scarinci, de observador técnico. No mercado, teve atuação em times como os franceses Nice, Montpellier e Mônaco, assim como Real Salt Lake e England Revolution, dos EUA.

Legenda: Walter Scarinci é amigo pessoal de Lucho, sendo padrinho de casamento e do seu filho mais velho Foto: arquivo pessoal

A equipe é completa pelo preparador físico Diego Giacchino. Na tarefa, participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018 com a Colômbia e o Irã. Na Argentina, teve trabalho ainda no Independiente.

Legenda: O argentino Diego Giacchino tem experiência em Copas do Mundo pelo Irã e a Colômbia Foto: reprodução

